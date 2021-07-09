أخبار برشلونة: ديباي يخفض راتبه ولونجليه مطلوب في الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 9 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى انضمام ليستر سيتي لسباق التعاقد مع فيليبي كوتينو، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع ثنائي الدوري الإيطالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليستر سيتي يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي، في ظل الصراع مع فريقي إنتر وميلان.

أشارت تقارير صحفية، إلى موافقة ممفيس ديباي لاعب برشلونة، والمنضم حديثًا في فترة الانتقالات الصيفية، على تخفيض راتبه رفقة الفريق الكتالوني بنسبة 30%.

وبحسب ما علمت مصادر موقع جول، فإن اللاعب الهولندي سيخفض راتبه بنسبة 30%، بعد انضمامه بثلاثة أسابيع، لمساعدة برشلونة في تقنين وضعه المالي بالنسبة لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني وتقليل سقف المرتبات.

كشفت بعض الأنباء الصحفية، عن رغبة رافاييل بينتيز، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، في التعاقد مع كليمون لونجليه مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته Fichajes، فإن المدرب الإسباني، يريد تدعيم صفوفه بمدافع برشلونة، وبدأ في المفاوضات مع ممثلي اللاعب، قبل الدخول في مفاوضات مع الفريق الكتالوني.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، قررت معاقبة لاعب الفريق الشاب إلياكس موريبا، بعدم تصعيده للفريق الأول حتى ينهي مسألة تجديد عقده، والإبقاء عليه في فريق الشباب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة حاولت تجديد عقد اللاعب، ولكن ممثلو اللاعب لم يعجبهم العرض، فقررت إدارة الفريق الإبقاء عليه في فريق الرديف، حتى يحسم مسألة التجديد.

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع يوسف ديمير، لاعب رابيد فيينا ومنتخب النمسا للشباب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يشارك ديمير، صاحب الـ 18 عامًا مع فريق الرديف، في الموسم المقبل، كما يمتلك برشلونة بندًا في العقد بأحقية الشراء مقابل 10 ملايين يورو.