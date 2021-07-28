أخبار برشلونة: تحديد موعد تجديد عقد ميسي وتعثر المفاوضات مع موريبا من جديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة برشلونة في الدخول، في سباق التعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع أتالانتا ومنتخب الأرجنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع Sportitalia، فإن الفريق الكتالوني يستعد لتقديم عرضًا رسميًا للتعاقد مع روميرو خلال الفترة المقبلة، الذي لن يتخلى عنه فريقه إلا بعد الحصول على 60 مليون يورو.

تعثرت مفاوضات تجديد إيلاش موريبا لعقده مع برشلونة رغم تفائل الإدارة بالأمس بتمديد عقد اللاعب الشاب وحرمان ريال مدريد من التوقيع معه.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن وكيل أعمال اللاعب، اجتمع اليوم مع ممثلي برشلونة، ولكن دار بينهما خلاف أدى إلى تعطل المفاوضات من جديد.

كشفت تقارير صحفية، عن الموعد الذي سيعلن فيه برشلونة عن تجديد عقده أسطورته، ليونيل ميسي، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن البرغوث الأرجنتيني، سوف يوقع على عقده الجديد رفقة الفريق الكتالوني يوم 2 أغسطس المقبل.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تفكر في نقل مباراة الفريق أمام يوفنتوس، في كأس جوان جامبر الودية، والمقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل على ملعب كامب نو.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد سمحت للفريق الكتالوني بحضور 20% من سعة استاد كامب نو للمباراة، إلا أنها تراجعت عن القرار اليوم، لتدرس إدارة الفريق الكتالوني نقل المباراة لملعب يوهان كرويف.

أوضحت تقارير صحفية، أن سيرجينو ديست، لاعب برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن أندية أرسنال وموناكو وبروسيا دورتموند تواصلوا مع الامريكي ديست لاعب برشلونة للتعاقد معه في السوق الحالي.