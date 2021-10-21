أخبار برشلونة: تجديد النجوم يستمر.. ونجم أياكس على رادار "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 21 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021:

أعلن برشلونة مساء الأربعاء عن تجديد عقد أنسو فاتي حتى 2027 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو، وذلك بعد أيام من تجديد عقد بيدري حتى 2026 وبنفس الشرط الجزائي.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة لن يتوقف عند هذا الحد.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة يرغب الآن في تجديد عقد اثنين من النجوم الشباب في الفريق، الأول هو جافي لاعب الوسط، والثاني رونالد أراوخو مدافع الفريق.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أكدت أن برشلونة لن يكون وحيدًا في سعيه للتعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيج الألماني.

الصحيفة الألمانية كشفت أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين مهتمان للغاية بالتعاقد مع داني أولمو.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها برشلونة، فإنه قد لا يتمكن من استعادة اللاعب الذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي سيعود في يناير المقبل لمحاولة التعاقد مع أليكس كويادو لاعب برشلونة.

كويادو خرج بشكل كامل من خطط رونالد كومان، لدرجة رفع اسمه من قائمة الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

شيفيلد يونايتد سيحاول التعاقد مع كويادو على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف عن إعجاب رونالد كومان بقدرات لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبرخ لاعب أياكس أمستردام.

جرافنبرخ يثير اهتمام يوفنتوس الإيطالي أيضًا، وهو ما يعني أن الصراع على خدمات جوهرة أياكس سيكون محتدمًا خلال الفترة المقبلة.