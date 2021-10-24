أخبار برشلونة: برشلونة يفكر جديًا في استعادة ألفيش.. وضم نجم لايبزيج يتعقد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 24 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021:

أكدت عدة تقارير إسبانية أن برشلونة يفكر جديًا في احتمالية التعاقد مع البرازيلي داني ألفيش.

ويمكن للبرازيلي المخضرم الانضمام لأي فريق في أي وقت لأنه لاعب حر.

ويعد ألفيش واحدًا من بين أبرز النجوم خلال الحقبة الذهبية في برشلونة، ولا يزال محتفظًا بلياقته البدنية رغم وصوله إلى 38 عامًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة لا ينوي دفع القيمة التي يرغب فيها لايبزيج الألماني مقابل التخلي عن خدمات داني أولمو.

أولمو، خريج أكاديمية لا ماسيا، يعد من بين أبرز لاعبي لايبزيج في الموسم الحالي.

ويرغب النادي الألماني في الحصول على 60 مليون يورو نظير أولمو، وهو ما يجعل الأمور معقدة على برشلونة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد للتخلي عن خدمات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

برشلونة يواصل المعاناة على الصعيد الاقتصادي، وذلك قد يجبره على بيع أحد اللاعبين أصحاب القيمة العالية.

ولن يجد برشلونة صعوبة تذكر في بيع تير شتيجن، كونه واحد من بين أبرز حراس المرمى في العالم.

شبكة "ser" الإسبانية أكدت أن برشلونة اقترب من الاتفاق مع الفرنسي عثمان ديمبيلي على تجديد عقده.

الشبكة الإسبانية تؤكد أن برشلونة تحرك سريعًا بعد الأنباء التي تحدثت عن رغبة نيوكاسل الإنجليزي في ضم اللاعب.

ويرغب ديمبيلي في توقيع عقد جديد مع برشلونة، رغم إغراءات نيوكاسل.