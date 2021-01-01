أخبار برشلونة: اهتمام بضم دي ليخت وعرض لا يمكن رفضه من باريس لميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة برشلونة، في التعاقد مع ماتايس دي ليخت، لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجانب الدفاعي للفريق.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن المدافع الهولندي، قد يكون ثاني تدعيمات الفريق الكتالوني الدفاعية للموسم المقبل، بعد الاقتراب من التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

أفادت تقارير صحفية، عن احتمالية خروج موهبة برشلونة الشابة، كونرادي دي لافوينتي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا، يريد الرحيل عن صفوف فريقه لعدم حصوله على فرصة في المشاركة مع الفريق الأول بالرغم من كونه لاعبًا أساسيًا في برشلونة .

وشددت الصحيفة، على أن اللاعب الأمريكي لديه الكثير من العروض، وستكون إدارة برشلونة حريصة على تحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة من بيع اللاعب.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرضًا لا يمكن رفضه لليونيل ميسي نجم برشلونة، وستكون مدته ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة TNT Sports، فإن الفريق الفرنسي سيقدم عرضًا كبيرًا للبرغوث الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسيكون العرض لمدة موسمين مع خيار تجديد موسم إضافي.

وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ازداد التكهنات حول استمرار هداف الفريق الكتالوني التاريخي داخل قلعة كامب نو.

قررت إدارة برشلونة، تمديد عقد لاعب الفريق، أوسكار مينيجويزا، حتى عام 2023، ومن جانبه أبدى اللاعب سعادته بقرار إدارة الفريق وتقبله بصدر رحب.

وأكد صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إدارة برشلونة ستمدد عقد اللاعب لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2023، بعد حصوله على ثقة مدرب الفريق رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة في العقد الجديد ستقوم برفع الشرط الجزائي للمدافع صاحب الـ 21 عامًا، ليصل إلى 100 مليون يورو.