أخبار برشلونة: أنباء سعيدة حول تجديد ميسي وضبابية مستقبل جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 11 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 11 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | حسم مصير ميسي وتجديد كيليني

أخبار برشلونة اليوم الأحد 11 يوليو 2021:

أخيرًا.. برشلونة حل أزمة الرواتب وتجديد ميسي بات مسألة وقت!

أصبح تجديد ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة أقرب من أي وقت مضى بعدما نجحت إدارة جوان لابورتا في عبور أزمة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" فإن برشلونة تقدم إلى الهيئة الإدارية لليجا بضمانات جدية فيما يتعلق بالرواتب، وبالتبعية انتهت الأزمة بين الطرفين بصورة فعلية.

جريزمان اختار وجهته المقبلة وبرشلونة يمنعه من تحقيق رغبته!

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت في تقرير لها أن جريزمان يراهن على العودة مجددًا إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن في برشلونة، هناك شكوك كثيرة حول هذه الصفقة، فلا يريد النادي تكرار ما حدث مع لويس سواريز الموسم الماضي بمنحه لخصم مباشر كالروخي بلانكوس.

هذا إلى جانب أن أتلتيكو مدريد يود أن يقوم بالصفقة بصيغة التبادل، مع عدم طرح أسماء يحتاجها برشلونة، حتى خيار ساؤول نيجويز تراجع في الساعات الماضية.

سامبدوريا يُحبط برشلونة.. قيمة ضخمة لبيع نجم يورو 2020

حددت إدارة سامبدوريا القيمة التي ستوافق عليها لبيع نجمها ونجم بطولة يورو 2020 ميكيل دامسجارد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قيمة دامسجارد قبل انطلاق يورو 2020 كانت 15 مليون يورو فقط بعد ظهوره بصورة طبية في أول مواسمه مع سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

لكن بعد التألق الكبير في اليورو، تشير صحيفة "آس" إلى أن القيمة التي حددتها إدارة سامبدوريا لقبول بيعه ستكون 40 مليون يورو بصورة مبدئية.

برشلونة مهتم بنجم منتخب البرتغال

يواصل برشلونة بحثه عن دعم مركز وسط الملعب، وهذه المرة انضم اسمه ريناتو سانشيز إلى قائمة المرشحين للوصول إلى النادي الكتالوني.

نجم ليل بعدما قدم أداءً جيدًا للغاية في اليورو من منتخب البرتغال جذب أنظار المدرب رونالد كومان، وإن كان ثمنه المتوقع يصل إلى 70 مليون يورو.

موريبا في طريقه لمغادرة برشلونة

يبدو أن أيام الموهوب موريبا في برشلونة باتت معدودة، حيث تعقدت الأمور كثيرًا بينه وبين إدارة البرسا في الساعات الماضية والاتجاه سيكون لبيعه هذا الصيف.

ينتهي عقد صاحب الـ18 عامًا في صيف 2022، والأقرب أنه سينتقل إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مغادرة كامب نو.