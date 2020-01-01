أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: برونو فيرنانديز أولى صفقات مانشستر يونايتد الرسمية

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الخميس 30 يناير2020، ما هي صفقات سوق الانتقالات الشتوية؟

أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن هناك قائمة من اللاعبين تحاول الإدارة التفاوض معهم من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة أكثر على الدوري الأوروبي، في المقابل هناك الكثير من المُطالبات الجماهيرية بخصوص رحيل سولشار عن الشياطين الحمر قبل نهاية موسم 2019/2020 .

وفي هذا التقرير من موقع جول النسخة العربية سنستعرض معكم أخبار سوق الانتقالات الشتوية لنادي مانشستر يونايتد التي تم تناولها اليوم 30يناير 2020

أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الخميس 20 يناير 2020

اليونايتد يضع مهاجم فالنسيا هدفاً لهم

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كادينا سير" فإن ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا أصبح هدفاً لمانشستر يونايتد .

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يرغبون في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف القادم، بعد أن تم إرسال الكشافة لمشاهدته في مناسبات متعددة هذا الموسم.

ومع ذلك فإن جوميز لديه شرط جزائي بقيمة 140 مليون يورو في عقده الحالي مع الفريق الإسباني، والذي لن ينتهي حتى عام 2024.

رسمياً .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع برونو فيرنانديز

نجح نادي مانشستر يونايتد في تدعيم صفوفه من خلال النجم برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة بعد الكثير من المفاوضات التي إمتدت قرابة شهر خلال سوق الانتقالات الشتوية

. فيرنانديز سيكون داعاماً جيداً لوسط ملعب اليونايتد في ظل الإصابات التي يُعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة حيثُ نجح في إحراز 15 هدفاً مع لشبونة خلال 28، مباراة مما يعتبر معدل ممتاز جداً

كافاني يرفض عرض مانشستر يونايتد

رفض نجم نادي باريس سان جيرمان أديسون كافاني العرض المُقدم من جانب مانشستر يونايتد من أجل الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لأنه يرغب في شراء عقده كاملاً .

كافاني اجتمع مع بعض وكلاء نادي مانشستر للاستماع إلى خطة الفريق للعودة إلى دوري الأبطال لكنه لم يقتنع كثيراً بالإضافة إلى تفكيره في عدم خوض تجربة الإعارة تماماً .

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب لكن المفاوضات فشلت بشكل مفاجئ.

جيرليش الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد

أصبح نجم نادي أستون فيلا اللاعب جيرليش هو الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد التألق الكبير الذي ظهر به خلال منتصف الموسم .

مانشستر يونايتد يرغب في حسم الصفقة بالوقت الحالي قبل دخول أندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن هناك مشاكل في صفقة فيرنانديز من سبورتنج لشبونة قد تجعل جيرليش هي الصفقة الأولى لليونايتد

صفقة برونو فيرنانديز في خطر

أشارت بعض المواقع الصحفية في إنجلترا عن أن صفقة لاعب وسط نادي سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز في خطر كبير بسبب بعض الإختلافات حول القيمة المادية

نادي مانشستر يونايتد يرغب في دفع 42 مليون يورو بينما نادي سبورتنج لشبونة يرغب في 55 مليون يورو، حيثُ يعتبر فارق ال13 مليون يورو قد يجعل الصفقة تفشل تماماً

مانشستر يونايتد قد يخسر صفقة إيريكسن

ابتعد مانشستر يونايتد كثيراً عن سباق التنافس مع الإنتر بشأن اللاعب الدنماركي إيريكسن نجم نادي توتنهام بعدما كان اليونايتد من أبرز الفرق التي تريده خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية

وكلاء اللاعب سافروا بالأمس إلى إيطاليا من أجل الإستماع إلى عرض نادي الإنتر دون أي تحرك واضح من جانب إدارة اليونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي

مانشستر يونايتد يسعى لصفقة جديدة قبل نهاية الميركاتو الشتوي

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى ضم صفقة أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية تحسباً لرحيل النجم الصربي ماتيتش إلى الدوري الأمريكي .

كشافي اليونايتد اقترحوا لاعب وسط نادي ليل الفرنسي المالي بوبكاري سوماري، وظهرت بعض المفاوضات مع اللاعب دون وصولها إلى عرض رسمي حتى الان

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم وسط أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .