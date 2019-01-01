أخبار الانتقالات: السيتي ينضم للصراع على ضم رويز ونابولي يراقب سون

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تسعى أكبر الأندية الأوروبية دائماً لتقوية تشكيلتها من أجل الحفاظ على أمالها في المنافسة على أكبر البطولات بصورة شبه مستمرة وذلك بالبحث عن أفضل اللاعبين المناسبين لطريقة اللعب في الوقت الراهن وبحسب القدرات المالية لكل نادي على حدا، وذلك من أجل إيجاد أفضل الحلول المؤثرة في تحسين الأداء والنتائج.

يسعى كلا من أرسنال وتشيلسي هذا الموسم للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الجانرز بقيادة إيمري للوصول إلى أفضل تشكيلة له لحصد ثمار عمله، بينما يحاول فرانك لامبارد في موسمه الأول مع تشيلسي تحقيق الأهداف المرجوة بالاسماء المتاحة لحين رفع الإيقاف عن البلوز.

وفي إيطاليا يحاول الإنتر بقيادة كونتي كسر احتكار سيطرة يوفنتوس على الدوري ولكن هذا سيتطلب الكثير من العمل ومزيد من التدعيمات بعد صيف رائع للنيراتزوري في سوق الانتقالات، ويترنح ميلان من أجل الخروج من المأزق الذي وقع به على الرغم أن الروسونيري دعموا صفوفهم بصورة ممتازة هذا الصيف أيضا.

يسعى باريس سان جيرمان في فرنسا للعثور على الطريقة السحرية التي تمكنه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا خاصةً وأن الفوز بالبطولات المحلية لا يعد معضلة بالنسبة لفريق العاصمة، مع الإبقاء على نيمار يملك باريس أملًا كبيرًا في تقوية صفوفه بشكل أكبر في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب المفقود.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات كل فريق في المرحلة المقبلة؟

اقرأ ايضاً.. أخبار الانتقالات: رودويل يقترب من روما وإبراهيموفيتش يحدد وجهته الجديدة

بايرن ميونخ ينفي رغبته ببيع توماس مولر

نفى مسئولو بايرن ميونخ الألماني رغبتهم في بيع الألماني توماس مولر لاعب الفريق، خاصةً وأن اللاعب غير سعيد بجلوسه على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة منذ تعيين الكرواتي كوفاتش مدرباً للفريق، ليصرح لمجلة كيكر بأنه سيفكر في الرحيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة من الموسم.

وفي تصريحاته لمصادر سكاي سبورت، صّرح المدير الرياضي للبافاري وقال: هذه قصة تريدوا أن تكتبوها، لدينا لاعبان خارج الملاعب لعدة شهور وأنتم مصممين بأننا سنبيع إحداهما، وتأتي تلك التصريحات في ظل تجدد اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب الذي كان هدفاً لهم منذ تعيين الهولندي فان جال مدرباً للشياطين الحُمر.

مانشستر سيتي ينضم للصراع على ضم رويز

انضم مانشستر سيتي لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب الإسباني في الفترة الأخيرة، مما جعله أولوية لبطل الدوري الإنجليزي بسبب قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب وحاجة السيتزين لتعويض تقدم ديفيد سيلفا في العمر.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو بأن السيتي لديه اهتمام جاد بالتعاقد مع فابيان رويز، ولكنه يواجه منافسة من ريال مدريد على ضم نجم ريال بيتيس السابق، خاصةً مع سعي المرينجي للتعاقد مع لاعب وسط بسبب فشل الملكي في ضم بول بوجبا هذا الصيف بسبب اصرار مانشستر يونايتد على عدم التفريط في الفرنسي.

اهتمام لندني بالتعاقد مع مدافع ليفربول

هبط مستوى الإنجليزي جو جوميز بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، مما جعله خياراً رابعاً بالنسبة ليورجن كلوب في خط الدفاع بعد الثلاثي فان دايك، ماتيب ولوفرين على الرغم أن الكرواتي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن فإن كلا من أرسنال وتوتنهام مهتمان بالتعاقد مع اللاعب خاصةًً وأنه لم يعد من أولويات المدرب الألماني، وهناك تفاؤل بعدم ممانعة الريدز ببيعه في الفترة المقبلة خاصةً وأنه يريد المشاركة بشكل أساسي من أجل استعادة مستواه والعودة للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي مجدداً.

لاعب ليفربول السابق قد يعود للدوري الإنجليزي مجدداً

يبدو أن الإسباني "سوزو" جناح ميلان الإيطالي ولاعب ليفربول السابق قد يعود للدوري الإنجليزي الممتازة مرة أخرى، بعد أن تجدد الاهتمام باللاعب في الأونة الأخيرة في محاولة لاستغلال الفترة السيئة التي يعيشها الروسونيري الذي يعاني من التخبط وسوء النتائج، مما يهدد نجومه بالرحيل عن الفريق في أي وقت، في حال وصول عرض مناسب.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو بأن كلا من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد مهتمان بالتعاقد مع اللاعب، وقد يتحرك أي منهما للتعاقد معه في الفترة المقبلة، ولكنهما سيواجها منافسة شرسة من فيورنتينا وإشبيلية، ومع ذلك تبقى الأفضلية في التعاقد معه للأندية الإنجليزية بسبب قدراتهما المالية الكبيرة في الوقت الراهن مقارنتهما بالدوريات الأخرى.

نابولي يراقب نجم توتنهام

يبدو أن الموسم السئ الذي يمر به توتنهام هوتسبيرز وصيف دوري أبطال أوروبا قد يصبح أسوأ، لأن هناك بعض الأندية التي تسعى لاستغلال الارتباك الشديد في الفريق اللندني من أجل الانقضاض على نجوم الفريق الذين سيرحبوا بالرحيل عن النادي بعد أن ساءت النتائج وتراجع الترتيب في الدوري إلى المركز الحادي عشر.

أشارت مصادر صحيفة صنداي إكسبريس بأن نابولي الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، خاصةً وأن البارتينوبي يبحث عن تدعيم خط الهجوم منذ الصيف الماضي والذي تعاقد فيه مع الإسباني فيرناندو لورينتي لاعب السبيرز السابق بشكل عاجل في صفقة انتقال مجاني.

بعد ساني، بايرن ميونخ مهتم بضم لاعب آخر من السيتي

كان بايرن ميونخ قريباً من التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الماضي، قبل أن يتعرض اللاعب في مباراة الدرع الخيرية لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكراً ليلغي البافاري الفكرة، ولكنه اهتمامه بأبرز لاعبي السيتي لازال موجوداً، وتحديداً في خط الهجوم أيضاً.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن بأن بايرن ميونخ مهتمين بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل خيسوس، بسبب رغبة اللاعب بالمشاركة بصفة مستمرة وهو ما يعد صعباً في وجود سيرخيو أجويرو، ولكن إدارة النادي الإنجليزي تطلب ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في صاحب الـ22 عاماً، الذي بدأ أساسياً في 4 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.