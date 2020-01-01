أخبار انتقالات ريال مدريد: الضغط يزداد لرحيل مودريتش مع عدم وجود بدائل

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 8 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعة 3 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم الأربعاء 8 يناير

عروض أمريكية لمودريتش تضع ريال مدريد في مأزق

تزداد كل يوم الأخبار الخاصة برحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيثُ كانت معظم هذه الأخبار مصادرها الصحافة الأمريكية فقط .

إلا أن هناك عروض بدأت تظهر على قائمة عناوين الصحف الإسبانية خاصة من نادي انترناسيونال ميامي الذي يمتلك به نسبة كبيرة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي يعتبر أول المهتمين باللاعب .

يُذكر ان إدارة ريال مدريد أصبحت في مأزق كبير خاصة أنهم لم ينهوا الإتفاق مع النجم الفرنسي بوجبا الذي يعد بديلاً محتملاً لأفضل لاعب في العالم سابقاً .

زيدان ينفي التفكير في بيع لوكايفتيتش

نفى المدير الفني زين الدين زيدان التفكير في بيع المهاجم الصربي لوكايفتيتش خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية خاصة بعدما إزدادت الشائعات حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر .

في المقابل أكد زيدان على أنه يثق تماماً في قدرات نجم فرانكفورت السابق، حيثُ أنه يتأقلم بشكل جيد مع الفريق رغم بدايته المتواضعه لكن يعتبر مستقبل الفريق الملكي خلال السنوات المُقبلة لذلك سيكون من الصعب التفريط به .

فلامينجو يفرض شروطه على ريال مدريد بشأن رينير خيسوس

مازال ريال مدريد في مفاوضات مع نادي فلامينجو البرازيلي بشأن التعاقد مع الموهبة البرازيلي رينير خيسوس خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن بطل كأس الليبرتادوريس يرفع من سعر الصفقة كثيراً .

وقد أشارت بعض الصحف البرازيلية أن نادي فلامينجو يريد ما لايقل عن 40 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب صاحب ال18 عاماً وهو ما يعتبره مسئولي النادي الملكي رقماً ضخماً في الوقت الحالي .

ريال مدريد يُزيد تشجيع مانشستر يونايتد بشأن رحيل بوجبا

يحاول نادي ريال مدريد رفع العرض المُقدم لمانشستر يونايتد بشأن الموافقة على رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي، الشياطين الحمر يرغبون في رقع قيمة الصفقة لما يزيد عن 130 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعتبره النادي الملكي رقم خيالي بسوق الانتقالات الشتوية الحالية .

بينما أكدت بعض المصادر أن مسئولي ريال مدريد قدموا عرض مالي مُضاف عليه إنتقال توني كروس وجاريث بيل إلى مانشستر يونايتد مما أدى إلى تشجيع اليونايتد للتفكير في هذا العرص الكبير .

خيسوس فاييخو يعود إلى ريال مدريد مُجدداً

إنتهت فترة إعارة المدافع الإسباني خيسوس فاييخو من نادي ولفرهامبتون ليعود مجدداً إلى نادي ريال مدريد خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما لعب مع الفريق الإنجليزي خلال النصف الأول من الموسم .

لاعب إينتراخت فرانكفورت السابق لم يثبت نفسه بشكل جيد في الفريق الملكي حتى تتم إعارته إلى الدوري الإنجليزي، لكنه لم يشارك سوى في 11 مباراة في كل المنافسات التي كان يخوضها الذئاب لذلك لم يحاول المدير الفني نونو سانتو أن يمدد عقده لنهاية الموسم .