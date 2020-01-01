أخبار انتقالات ريال مدريد: المواهب الألمانية تُغري ريال مدريد ورحيل محتمل لكروس ومودريتش

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 17 مارس، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى فقد عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب ل ريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 17 مارس

نابولي يرغب في الحصول على لوكايفيتش

يبدو أن المهاجم الصربي لوكايفيتش لن يكون ضمن قائمة ريال مدريد في الموسم الُمقبل، بعد موسم مُخيب للآمال كثيراً بالنسبة للجماهير.

لوكافيتش مُهاجم دكة الميرينجي كما وصفته الجماهير الإسبانية من الواضح أنه سيرحل على سبيل الإعارة إلى نادي نابولي .

مُهاجم فرانكفورت السابق سيكون له الكثير من الفرص لإثبات قدراته مرة أخرى بعدما فقد زيدان الثقه به في الموسم الحالي.

كروس ومودريتش على أعتاب الرحيل

يبدو أن هناك الكثير من النجوم تفكر في الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما شعروا أن وقت النهاية حان في الفريق.

كروس ومودريتش أحد أهم ثنائي وسط ملعب في العالم ويعتبروا من أصحاب إنجاز الثلاثية الأوروبية الشهيرة لم يعدوا قادرين على تحقيق آمال الجماهير في الفترة الأخيرة.

الثنائي لديهم عروض فتوني كروس يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد معه بينما مودريتش من الواضح أنه سيرحل إلى الدوري الإيطالي دون تحديد واجهة مُحدده له.

المواهب الألمانية تُغري ريال مدريد

يفكر مسئولي ريال مدريد في الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن يستفيد بهم خلال الموسم المُقبل، فالتقارير تؤكد أن هناك إهتمام بالثنائي الألماني تيمو فيرنر و كاي هافيرتز

فيرنر مُهاجم نادي لايبزيج واحد من أهم مهاجمين العالم حالياً وهناك الكثير من المفاوضات معه وسيكون حل هجومي ممتاز للفريق الملكي.

أما هافيرتز فهو أحد المواهب الألمانية في صناعة اللعب بوسط الملعب بالإضافة إلى قدرته على الزيادة الهجومية بشكل مؤثر مع باير ليفركوزن .

الجدير بالذكر أن ملف الصفقات مازال مفتوح لدى فلورنتينو بيريز لأنه يجب تقييم المرحلة التي سيصل إلى الريال خلال الفترة المُقبلة.

صعوبات في البحث عن بديل كاسيميرو

يجد مسئولي ريال مدريد صعوبة في إيجاد بديل للنجم البرازيلي كاسيميرو في الموسم المُقبل، وذلك لرغبتهم الكبيرة في تطوير وسط ملعب الفريق.

كاسيميرو يعد بالوقت الحالي أحد أهم لاعبي الوسط الدفاعيين في العالم والمنافس المباشر له لاعب نادي تشيلسي كانتي حيثُ سيكون هناك صعوبة في التعاقد معه.

ريال مدريد لا يرغب في جلب مستوى أقل للفريق وسيكون البحث من فريق الشباب، فالصبر على لاعبين صغار أفضل من شراء لاعبين لا يقدمون مستوى جيد للفريق.

ريال مدريد مُهتم بنبيل فقير

أبدى مسئولي ريال مدريد إهتمامهم الكبير بصانع ألعاب نادي ريال بيتيس نبيل فقير بعد المستوى الجيد الذي قدمه خلال الموسم الحالي.

فقير هو أحد المواهب التي فرضت نفسها في الدوري الإسباني مما جعل الكثير من الأندية تتابعه للوقوف على ثبات مستواه خلال الموسم.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيجد منافسة كبيرة من جانب الأندية الإنجليزية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب.