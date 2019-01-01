أخبار انتقالات ريال مدريد: بدأ التخطيط لضم مبابي واستمرار الاهتمام بالتعاقد مع بوجبا

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 26 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق.

كما نجح الملكي في دعم مركز الظهير الأيسر أخيراً سعياً لمنافسة شرسة في هذا المركز بين البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي لاعب ليون السابق، وكذلك نفس الحال بالنسبة لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والذي سينافس عليه الوافد الجديد ميليتاو الذي انضم للمرينجي من صفوف بورتو البرتغالي.

مع ذلك لازال ريال مدريد يبحث عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل سد بعض الثغرات الآخرى وخاصةً في مركز خط الوسط، حيث حاول زيدان التعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اصرار النادي الإنجليزي على عدم التفريط في لاعبه تحت أي ظرف.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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ريال مدريد يبدأ التخطيط لضم مبابي

بدأ ريال مدريد بالتخطيط لصفقة ضخمة للغاية في الصيف المقبل، وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي يعتبر من محبي الملكي منذ أن كان مثله الأعلى كريستيانو رونالدو لاعباً للفريق.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو بأن المرينجي يسعى لاستغلال عدم حاجة زيدان إلى كلا من رودريجيز وبيل من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن موهبته في العام القادم.

لن يكتفي ريال مدريد بعرض اللاعبين فقط على أثرياء العاصمة الفرنسية ولكنه سيضطر لدفع بعض المال أيضاً لأن قيمة مبابي في الوقت الراهن لا تقل عن 250 مليون يورو على أقل تقدير.

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بيل قد يُستخدم في صفقة تبادلية مع بوجبا

لازال ريال مدريد يصر على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا بعد أن فشلت كل محاولات التعاقد معه في الصيف الماضي بسبب رفض مانشستر يونايتد للتفريط في اللاعب لاعتماد سولشار بشكل كبير عليه.

أشارت مصادر EL Desmarque بأن المرينجي سيحاول مجدداً إقناع الشياطين الحمر في سوق الانتقالات المقبلة عملاً على رغبة اللاعب بالرحيل، بعد أن أثار بعض المشاكل داخل الفريق في فترة تواجد مورينيو.

أضافت تقارير ذلك الموقع بأن ريال مدريد سيعرض جاريث بيل على الفريق الإنجليزي من أجل إقناعهم بالتخلي عن بوجبا، خاصةً مع حاجتهم لبعض التدعيمات الهجومية ووجود اهتمام قديم بالتعاقد مع النجم الويلزي الذي لا يمانع بالعودة للدوري الإنجليزي.