أخبار انتقالات ريال مدريد: تدعيمات هجومية من خلال ساديو ماني وتيمو فيرنر

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 7 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا .

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعة 3 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 7 يناير

تيمو فيرنر يحول أنظاره نحو ريال مدريد

يعيش النجم الألماني تيمو فيرنر في حيره كبيره من أمره في الوقت الحالي خاصة في ظل العروض القوية المعروضه عليه والتي تحتاج إلى قرار نهائي سيحدد من خلاله مصيره، فهناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه على رأسها نادي تشيلسي ونادي بايرن ميونخ بالإضافة إلى دخول نادي ريال مدريد إلى هذا السباق .

الفريق الملكي الذي يُعاني من ضعف معدل الأهداف حيث لم ينجح النجم الصربي لوكايوفيتش في إثبات نفسه حتى الأن مع الفريق مما جعل المدير الفني زيدان يفكر في أبرز مهاجم على الساحة حالياً لسد هذه الثغرة .

يُذكر أن إدارة ريال مدريد فتحت أبواب المفاوضات مع وكلاء فيرنر حيثُ وصلت الصفقة حسب الصحافة الإسبانية إلى 68 مليون يورو لكن هناك أنباء أن نادي لايبزيج لن يسمح برحيل اللاعب بأقل من 100 مليون يورو .

الصحافة الإنجليزية تتنبأ برحيل مودريتش إلى الدوري الأمريكي

تزداد يومياً أخبار رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن نادي ريال مدريد حيثُ تزداد الشائعات خاصة بعد إستمرار جلوس اللاعب على دكة البدلاء بشكل مستمر خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى أخبار إنتقال النجم الفرنسي بوجبا إلى الفريق .

أشارت صحيفة " الديلي ميل " أن أفضل لاعب في العالم سابقاً يُفكر في السير على خطى النجم الإنجليزي واين روني بالرحيل إلى الدوري الأمريكي في ظل العروض الراغبه في ضمه هناك خاصة أنه سيكون إسم تسويقي كبير لأي فريق يرحل إليه .

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تصريحات من جانب المدير الفني زيدان حول هذه الأخبار حتى الأن .

ريال مدريد يُغري ساديو ماني بصفقة خيالية

مازالت إدارة ريال مدريد تطمح في ضم ساديو ماني خلال الفترة المُقبلة بحد أقصى الميركاتو الصيفي القادم رغم تمسك نادي ليفربول لاعبيه خاصة النجمين محمد صلاح وساديو ماني .

ومن الواضح أن بيريز يفكر كثيراً في هذه الصفقة خاصة أنه على أعتاب الدخول إلى انتخابات رئاسة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة لتكون هي الدعاية الحقيقية له أمام منافسيه، وقد قدر بعض الصحفيين المُقربين من النادي الملكي أن الصفقة يمكن وصولها إلى 135 مليون يورو .

الجدير بالذكر أن ساديو ماني يتجه إلى مصر من أجل حضور جوائز الإتحاد الإفريقي والذي يقترب فيها من أن يكون أحسن لاعب في إفريقيا .

مانشستر يونايتد وريال مدريد في محادثات سرية حول بوجبا

تأكدت الشائعات التي تدور حول رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية من خلال صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية التي أشارت إلى وجود مفاوضات سرية بين مانشستر يونايتد والنادي الملكي .

وحاول مسئولي اليونايتد الحفاظ على بوجبا كثيراً خلال الفترة الماضية رغم إصابته لكن تصرفات اللاعب أجبرت المدير الفني النرويجي سولشار بطلب للإدارة برحيل اللاعب خلال أسرع وقت لتأثيره على الفريق .

في المقابل يرغب المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في تدعيم وسط ملعبه في ظل ابتعاد لوكا مودريتش عن المباريات بالإضافة إلى تغيير مركز إيسكو مؤقتاً بسبب إصابة النجم البلجيكي هازارد .

يُذكر أن مانشستر يونايتد يرغب في الإستفادة من صفقة بوجبا من أجل جلب النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام .

ريال مدريد قريب من التعاقد مع موهبة فلامينجو

إقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع النجم الصاعد رينير خيسوس صاحب ال17 عاماً من نادي فلامينجو البرازيلي بعد ظهوره بشكل جيد مع الفريق خلال الفترات الأخيرة، ويحاول النادي الملكي تدعيم هجومه بالعديد من الخيارات بسبب إنخفاض المعدل التهديفي للفريق .

رينير كان قد نجح في احراز 6 أهداف في 15 مباراة مع فريقه كما تم إعلان إسمه في قائمة المنتخب البرازيلي تحت ال23 عاماً ليكون تحت أنظار كشافي النادي الملكي أكثر خلال الفترة المقبلة