أخبار انتقالات ريال مدريد: أرسنال يدخل سباق التوقيع مع خاميس رودريجز

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأحد 26 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم الأحد 26 يناير 2020

أرسنال يدخل سباق التوقيع مع خاميس رودريجز

دخل نادي أرسنال سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد المرشح للخروج سواء في الميركاتو الشتوي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون أول الراغبين في التعاقد مع اللاعب لكن إدارة ريال مدريد متمسكة باللاعب حتى تصل إلى القرار النهائي بشأن جاريث بيل لأنها لن تستطيع التخلي عن الثنائي بموسم واحد .

الجدير بالذكر أن رودريجز لا يطمح في التواجد كثيراً داخل ريال مدريد ويدرس العروض المقدمه إليه للوصول إلى القرار النهائي للرحيل .

باريس سان جيرمان لن يبيع مبابي أبدًا

ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لن يبيع مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض لضمه.

وكان مبابي قد لمح برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد من خلال التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان، الذي يبادله المديح بدوره.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازارد ومن قبله توني كروس، أي استغلال تبقي عامًا واحدَا في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.

والسبب في ذلك أن باريس سان جيرمان قد قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

لا صفقات أخرى في يناير بعد رينيير

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن نشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية قد انتهى بعد التعاقد مع رينيير من فلامنجو البرازيلي.

وبحسب ما أوردته التقارير فإن الريال لا ينوي إجراء أي صفقات أخرى، ويكتفي بما قام به حتى الآن في إطار اقتناع زيدان باكتمال قائمة لاعبيه.

كما أن فرص خروج أحد اللاعبين المتواجدين حاليًا في القائمة قليل، وعلى الأرجح سيُكمل الريال موسمه بنفس القائمة بدون ترك أي من نجومه.

توتنهام يتفاوض مع ريال مدريد حول جاريث بيل

لا يزال مسؤولو توتنهام يحلمون بالحصول على خدمات جاريث بيل، وبالفعل فإن مفاوضات بين النادي الإنجليزي و ريال مدريد قد بدأت.

لكن الأمر يواجه بأزمة حقيقية متمثلة في الراتب المرتفع للغاية الذي يتحصل عليه الدولي الويلزي.

هذا إلى جانب أن ريال مدريد لا يمانع رحيله ولكنه يشترط مقابل مادي كبير إلى حد ما، بينما ينتهي عقد اللاعب في السانتياجو برنابيو صيف 2022.

بنزيما في طريقه لتجديد عقده مع ريال مدريد

تداولت الصحف الإسبانية أنباء عن اقتراب كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُعد بنزيما واحدًا من أهم اللاعبين لدى كتيبة المدرب زين الدين زيدان رغم كل الانتقادات التي تلقاها في السنوات الماضية.

فلورنتينو بيريز يود أن يضمن استمرار الدولي الفرنسي لأطول فترة ممكنة في الريال، وسيكون هذا التجديد بمثابة عقد مدى الحياة للبنز في السانتياجو برنابيو حتى يُقرر الاعتزال.

فالنسيا مهتم بسيبايوس

يسعى فالنسيا للحصول على خدمات داني سيبايوس خلال الساعات القليلة المقبلة على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم.

سيبايوس يُعاني أيامًا صعبة في أرسنال مذ أن وصل مايكل أرتيتا للقيادة الفنية للجانرز، حيث لم يشترك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

الريال في طريقه لقطع إعارة اللاعب لملعب الإمارات، وفالنسيا هو أبرز المهتمين بضمه من أجل منحه فرصة المشاركة في يورو 2020 كما يحلم.