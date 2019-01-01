أخبار انتقالات الزمالك | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الزمالك المصري في انتقالات شتاء 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين والمجددين عقودهم وكل شئ عن الميركاتو

أبانوب صفوت

يسعى فريق الزمالك لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي والذي نجح فيه في تصدر الدوري المصري، التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية وكذلك التواجد في دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

على الرغم من كثرة التعاقدات في الصيف، ولكن لازال الفارس الأبيض بحاجة إلى صفقات آخرى إما لتعويض الراحلين على سبيل الإعارة أو لسد بعض النواقص في التشكيلة الأساسية والتي تحتاج إلى ظهير أيسر.

وفي هذا التقرير سنتعرف على سوق انتقالات الزمالك في شتاء 2019، ما هي الصفقات الرسمية حتى الآن، ومن هم الراحلون عن الفريق؟ واكثر من ذلك.

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الصفقات الرسمية للزمالك في سوق انتقالات شتاء 2019

أبرم الزمالك حتى الآن صفقة وحيدة في سوق انتقالات شتاء 2019 وهي:

خالد بوطيب - مالاتيا سبور

أعلن الزمالك عن التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب قادماً من فريق مالاتيا سبور التركي، وذلك في صفقة كلفت الفريق ما يقرب من 3 مليون يورو.

وتعد الصفقة ضربة كبيرة للفارس الأبيض بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، والتي ستفيد الفريق في صراع الدوري والكونفدرالية.

اللاعب السعر الفريق السابق خالد بوطيب 3 مليون يورو مالاتيا سبور - تركيا

ما هي الصفقات المحتملة للزمالك في سوق انتقالات شتاء 2019؟

برغم وجود الكثير من النجوم في القلعة البيضاء، ولكن هناك اسماء آخرى ارتبطت بالانتقال إلى الزمالك في يناير الحالي بسبب الحاجة إلى ضم ظهير أيسر..

محمد عبد الشافي - أهلي جدة

يبحث الزمالك عن ضم ظهير أيسر بسبب اضطرار جروس لإشراك الجناح عبدلله جمعة في هذا المركز، وعلى الرغم أنه يبلي بلاءاً حسناً ولكن عودة عبد الشافي قد تكون واردة خاصةً وأن أهلي جدة أعاد حسين عبد الغني إلى صفوفه مرة آخرى.

الصفقات المحتملة للزمالك في سوق انتقالات صيف 2018:

اللاعب الفريق الجنسية محمد عبد الشافي أهلي جدة - السعودية مصر

من هم الراحلون عن الزمالك في سوق انتقالات شتاء 2019؟

لم يرحل عن الزمالك إلا 3 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية هم:

كابونجو كاسونجو - الوحدة

مع قدوم المغربي الدولي خالد بوطيب قادماً من مالاتيا سبور التركي، انضم المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

باسم مرسي - سموحة

عاد باسم مرسي إلى الدوري المصري مرة آخرى بعد فترة احتراف غير موفقة له في لاريسا اليوناني، لينضم إلى فريق سموحة وبرغم قرار الزمالك بفسخ عقد الإعارة بسبب انتقال ياسر إبراهيم للأهلي ولكن بحسب تصريحات فرج عامر رئيس الفريق السكندري فأن الأزمة تم حلها تماماً.

محمود دونجا - الإسماعيلي

انتقل لاعب الوسط محمود دونجا إلى صفوف الدراوريش حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة بسبب صعوبة حصوله على فرصة كأساسي منذ التعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي.

الراحلون عن الزمالك في شتاء 2019: