أخبار انتقالات الأهلي: الاتفاق يحسم صفقة وليد أزارو على سبيل الإعارة رسميًا

تعرف على أخبار انتقالات الأهلي المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات التي يسعى المارد الأحمر لضمها في سوق الانتقالات الشتوية؟

اعتاد الأهلي المصري منذ زمنٍ بعيد على دخول سوق الانتقالات بقوة، سواءً كانت في الصيف أو في الشتاء، وهو ما يبشر بفترة ميركاتو قوية في يناير 2020.

ضم الشياطين الحمر العديد من اللاعبين في الصيف الماضي، حيث أعاد رمضان صبحي من رحلة احترافه في الدوري الإنجليزي، وبحث عن سد الثغرة الدفاعية فجلب محمود متولي، كما ضم محمد مجدي أفشة ليخلف عبد الله السعيد في مركز صناعة الألعاب، وأتى بخليفة آخر لكن لحسم عاشور هو الدبابة الأفريقية أليو ديانج.

وسيدخل الأهلي بالتأكيد فترة الانتقالات الشتوية لمواصلة تدعيم الفريق الذي يسير بخطواتٍ ثابته نحو لقب الدوري المصري، وذلك في ظل الحالة السيئة التي يعيشها الغريم التقليدي الزمالك، وسيبحث المارد الأحمر أيضًا في النصف الثاني من الموسم إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا من جديد، وهو ما سيستدعي دخول الميركاتو بشكلٍ قوي لتلبية رغبات فايلر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2020 التي تم تداولها اليوم الجمعة 17 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020:

ا كهربا أول الوافدين

أعلن الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق، لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

مسؤولو القلعة البيضاء يلاحقون اللاعب بالشكاوى خلال الفترة الحالية، متهمين إياه بالهرب في الوقت الذي يؤكد به سلامة موقفه القانوني وعدم صحة إجراءات تمديد عقده مع الأبيض.

ا هل السومة سيرتدي الفانلة الحمراء؟

نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)

ا أزارو لن يرحل

نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)

بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.

ا صرف النظر عن إليكي

أكدت تقارير صحفية سويسرية صرف الأهلي النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي؛ مهاجم لوزيرن السويسري، إذ جمد المفاوضات بعدما لم يعد لديه الرغبة في ضم اللاعب.

وقال السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر في تصريحاته لصحيفة "Luzerner Zeitung": "المفاوضات مع إليكي انتهت".

ا سموحة يستهدف ثنائي الأهلي

أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، اهتمام ناديه بالتعاقد مع ثنائي الأهلي صلاح محسن وعمار حمدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "لدينا ثلاثة مقاعد شاغرة بالفريق، وأرسلنا خطاب رسمي للأهلي من أجل ضم محسن وعمار، وأتمنى أن يتم الموافقة عليه". (طالع التفاصيل)

فرج عامر يغلق الطريق على انتقال مهاجمه للأهلي

أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، رفضه التام للاستغناء عن مهاجم الفريق حسام حسن للأهلي.

وقال عامر: "رحيل حسام حسن مستحيل، الأهلي والزمالك لا يملكان القدرة على التعاقد معه، هو لن يرحل لأي منهما". (طالع التفاصيل)

لجنة التخطيط بـ الأهلي ترفض رحيل صلاح محسن وتطالب بمنحه فرصة

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض فكرة رحيل صلاح محسن عن الفريق الأحمر، في ظل تواجد عرضين من سموحة وإنبي، وتطالب بمنحه فرصة.

المدرب السويسري رينيه فايلر، ألمح لرغبته في عدم استمرار صلاح محسن، ولكن لجنة التخطيط ترغب في استمراره. اقرأ التفاصيل

ا رئيس سموحة يؤكد اقترابه من ضم صلاح محسن

أعلن فرج عامر رئيس سموحة اقتراب صلاح محسن مهاجم الأهلي من الانضمام لصفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

فرج عامر أدلى بتصريحات لبرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد قال فيها "المفاوضات مع الأهلي بشأن صلاح محسن تسير جيدًا، حصلنا على موافقة مبدأية من النادي واللاعب".

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الأهلي في مفاوضات مع مهاجم ستيوا بوخارست

أكد الصحفي الروماني إيمانويل روشو على لسان وكيل اللاعبين أناماريا برودون أن الأهلي دخل في مفاوضات مع الفرنسي هارلم جنوهير؛ مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، محاولًا الحصول على توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة. (طالع التفاصيل)