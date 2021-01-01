أخبار الهلال اليوم | صدمة فييتو .. وفخر مدرب أجمك الأوزبكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ميكالي: الإصابات تسببت في تعادلنا

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن تعادل فريقه أمام أجمك الأوزبكي مساء الخميس، جاء بسبب الإصابات المتعددة التي تعرض لها لاعبي الفريق خلال المباراة.

ميكالي قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، واستطعنا العودة بعد التأخر بهدف إلى تقدم خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فقدنا السيطرة، واضطررنا لاستبدال أكثر من لاعب بسبب الإصابة".

مدرب أجمك: فخور بأول ظهور لنا بدوري أبطال آسيا

عبر ميرجلال قاسيموف، المدير الفني لفريق نادي أجمك الأوزبكي، عن فخره بما قدمه فريقه خلال مباراة الهلال، مشيرًا إلى أنه فخور بما قدمه اللاعبين بأول مباراة للفريق في تاريخ البطولة.

قاسيموف قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة كانت ممتعة ومثيرة اليوم، وبدأنا اللقاء بطموح تحقيق الفوز، وصنعنا تاريخ للنادي، وفخور بما قدمه اللاعبين، وقدموا مباراة رائعة اليوم، رغم أن هذه كانت المباراة الأولى لهم في تاريخ البطولة".

فييتو يوجه صدمة للجهاز الفني للهلال

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ضربة موجعة، بعد تعرض الأرجنتيني لوسيانو فييتو للإصابة خلال مباراة أجمك الأوزبكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فييتو سيخضع لكشف على موضع إصابته، لتشخيص الإصابة، حيث ستكون فرصته صعبة للغاية خلال باقي مباريات المجموعة، حال التأكد من تعرضه للالتواء بالمفصل، حيث سيحتاج لمدة 10 أيام للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

مدرب جديد يدخل حسابات الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن مدرب نادي أولمبياكوس اليوناني، بيدرو مارتينيز دخل ضمن حسابات نادي الهلال، من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأشار موقع "O jogo" إلى أن مارتينيز دخل بقوة ضمن اهتمامات الهلال لخلافة المدرب البرازيلي ميكالي، حيث ينافس الهلال فريق ساو باولو البرازيلي على التعاقد مع بيدرو مارتينيز في الفترة المقبلة.