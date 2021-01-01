أخبار الهلال اليوم | بديل كويلار أمام أجمك .. وبرنامج خاص في رمضان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جوميس يبعث برسالة لمحمد الشلهوب .. والأخير يرد عليه

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى محمد الشلهوب، قائد الزعيم السابق، بعدما قام الأخير بزيارة معسكر الفريق، قبل انطلاق مشواره الآسيوي.

محمد الشلهوب حرص على التواجد في معسكر الهلال، قبل مواجهة أجمك الأوزبكي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي: اضطررت للاعتماد على فييتو

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه اضطر للاعتماد على الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ صانع ألعاب الفريق، في القائمة الآسيوية، مشددًا على أنه لا مجال للتراخي.

الزعيم يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا، غدًا الخميس، بمواجهة أجمك الأوزبكي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي يستقر على بديل كويلار أمام أجمك

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، على اللاعب الذي سيشارك في مركز المحور، بدلًا من الكولومبي جوستافو كويلار الذي تم استبعاده بسبب الإصابة، في مباراة أجمك الأوزبكي.

واستقر ميكالي على الدفع بعبد الله عطيف في مركز الوسط الارتكاز، بجوار زميله محمد كنو، كما استقر أيضًا على الدفع بهتان باهبري بدلًا من سالم الدوسري المصاب.

برنامج غذائي خاص للاعبي الهلال بسبب شهر رمضان

طلب البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني لفريق الهلال، من أخصائي التغذية، وضع برنامجًا غذائيًا للاعبي الهلال، يتناسب مع شهر رمضان، من خلال الفطور والسحور والجوبات الخفيفة بينهما.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طلب ميكالي، جاء من أجل السيطرة على لاعبي الفريق خلال شهر رمضان الحالي.