مشاركة تابع GOAL على جوجل

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

إعلان

مصير زيادة الأجانب

كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، عن مصير قرار زيادة المحترفين الأجانب، في دوري روشن، خلال الموسم الرياضي المُقبل "2027-2028"، بعد تأكيد إرسال الاتحاد السعودي لاستبيان لجميع الأندية، للمناقشة في هذا الملف، ومدى تطويره على اللاعب المحلي، مؤكدًا أنه لن يتم زيادة الأجانب، وسيبقى العدد كما هو، بين 8 لاعبين "سن مفتوح" وثنائي تحت 21 عامًا.

بونو ينافس ميندي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القوائم النهائية للمرشحين على جوائز الأفضل لعام 2026، حيث تأهل حارس الهلال، ياسين بونو، للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، لينافس ثنائي الأهلي وكولو كولو، السنغالي إدوارد ميندي، والكاب فيردي جوزيمار جوزيه إيفورا دياس، الملقب بـ"فوزينيا".

وسط تحذيرات الاعتماد عليه وحده.. تحركات أرجنتينية تهدد مستقبل بونو مع الهلال

تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار الحارس المغربي ياسين بونو مع الهلال السعودي، في ظل تصاعد الاهتمام الأرجنتيني بضمه لتحقيق حلمه القديم، بالتزامن مع تحذيرات فنية من استمرار الاعتماد عليه وحده لتغطية الثغرات الدفاعية في الفريق.

إعلان إعلان

غياب الدوسري ورحيل تيو .. وتحذير من خطأ بنزيما

حتى لا يعود إلى أوروبا .. رسالة تحذير من ارتكاب "خطأ بنزيما" لإنهاء أزمة تجديد جواو فيليكس!

مواضيع ذات صلة

وجه الإعلامي عبد الله فلاته، رسالة تحذير من التعامل مع ملف البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على غرار النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن الهلال، كما ردّ على نظرية أن الاتحاد لم يتعامل مع ملف إدارة الأموال بالشكل الصحيح، والدليل في اللاعب همام الهمامي.

سيموني إنزاجي يدافع عن قرار استبعاد سالم الدوسري بعد تعثر الهلال ضد نيفتشي.. ويكشف كواليس غيابه!

إعلان

دافع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن قرار استبعاد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة نادي نيفتشي الأوزبكي.

مقترح لحل أزمة رينان لودي عبر تيو هيرنانديز .. النجم الفرنسي يتحالف مع كبير أوروبي للرحيل عن الهلال

إعلان

بينما يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا في ظل تراجع مستواه، يبدو أن الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز قد اكتفى بالفترة التي قضاها في الهلال، ويبحث عن العودة إلى أوروبا من جديد.

رسائل للهلال من تأهل الأخضر

إنجاز المونديال يكشف "آفة" الكرة السعودية.. ورسالة من جوهرتك يا الهلال: "ليتك تعود إلى سياستك القديمة"!

إعلان

25 نوفمبر 2026؛ هو يوم جديد كتب فيه منتخب السعودية تحت 17 عامًا "التاريخ"، في بطولة كأس العالم للناشئين.

خلف تأهل الأخضر: مدرب قال للأجانب "لا" وغياب الفرسان الخمسة .. ورسالة دونيس بشرة خير بعد كأس العالم!

إعلان

بعد انتظار 37 عامًا، ها هو المنتخب السعودي يفاجئ الجميع، بتأهل مستحق إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، متغلبًا عن "تعثر" البدايات أمام أوروجواي، لينجح في إسقاط فرنسا وعبور هايتي بـ"ريمونتادا"، أهّلته رسميًا من مرحلة المجموعات.

هدف رونالدو "الألف" في الهلال؟

"الألف" هدية العام الجديد من الدون .. حسبة مُعقدة تسجل هدف كريستيانو رونالدو المُنتظر في شباك الهلال!

إعلان

مع وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي إلى حاجز 987 هدفًا، لم يعد السؤال الذي يلاحقه "هل سيصل إلى الهدف رقم ألف في مسيرته؟"، بل فرض سؤال أخر نفسه بواقعية من الفريق الذي سيستقبل هذا الهدف؟