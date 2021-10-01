أخبار الهلال اليوم | وعد ماريجا للجماهير .. وقرار مهم لجارديم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أصداء تعثر الهلال .. إثارة سلمان للجدل ومطالبات بإقالة جارديم

يبدو وأن جماهير نادي الهلال بدأت في إظهار غضبها ضد الجهاز الفني للفريق الأزرق بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد التعادل الإيجابي أمام الحزم بهدف لمثله.

ونستعرض سويًا أبرز ما نشرته الجماهير الهلال عقب هذا التعثر.. " اقرأ التفاصيل "

أول قرار من جارديم بعد التعادل أمام الحزم

كشف الموقع الرسمي لنادي الهلال، عن اتخاذ الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، قرارًا بمنح اللاعبين راحة سلبية حتى يوم الإثنين المقبل، خلال فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

الهلال أكد على أنه سيواجه التعاون يوم 9 أكتوبر الجاري وديًا، استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ماريجا يقدم وعدًا لجماهير الهلال

حرص النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير فريقه، بعد التعادل أمام الحزم بالدوري السعودي للمحترفين.

ماريجا كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى الجماهير، جاء فيها: "شكرًا على المساندة، وسنعود أقوى إن شاء الله، نحن الزعيم".

الهلال يخطط للتخلص من فييتو

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، دخل ضمن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يدرس حاليًا التخلص من فييتو، وذلك بسبب عدم تحقيقه للأداء الذي كان ينتظره النادي منه، حيث لم يُقنع الإدارة حتى الآن.

جارديم يتخذ قرارات نارية بالتخلص من 3 نجوم كبار بالهلال

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية للغاية، بشأن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد تعثر الفريق الأزرق أمام الحزم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال تعادل أمام الحزم بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل الفريق تعثراته. " اقرأ التفاصيل "