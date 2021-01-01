أخبار الهلال اليوم | "هدف" الزعيم السابق يقترب من النصر الإماراتي .. ومقصلة لوشيسكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ثنائي الهلال يكشف عن الإصرار للتتويج بالسوبر على حساب النصر

تحدث هتان باهبري ومحمد كنو نجما الهلال، عن مواجهة النصر في السوبر السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة الرياض.

وقال باهبري لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك تركيز كبير من اللاعبين الذين تعاهدوا لتحقيق البطولة على حساب النصر.

بينما تحدث كنو عن المباراة، وأنهم لن يفرطوا في اللقب لإضافته للبطولات السابقة خلال الفترة الماضية.

النصر الإماراتي يخطف "هدف" الهلال السابق .. ورتوش أخيرة في الصفقة

نجح نادي النصر الإماراتي في التوصل لاتفاق مع البرازيلي بيرنارد لاعب إيفرتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق قبل مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

كان بيرنارد قد تواجد في دائرة اهتمامات بعض الأندية العربية من قبل، على رأسهم الهلال السعودي، ولكن لم يتواصل النادي لاتفاق لضم البرازيلي. (طالع التفاصيل)

وزير الرياضة يتوج بطل السوبر السعودي

يتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي في لقاء كأس السوبر، مساء اليوم السبت، بين الهلال والنصر على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة الرياض.

سيتوج الفيصل بطل السوبر اليوم، في لقاء قطبا الرياض الهلال والنصر حيث تتسم المواجهة دائمًا بالقوة والندية.

السحر لن يفلح يا هورفات .. والمقصلة في انتظار لوشيسكو

حسابات تخالف المعطيات، هذا هو عنوان ديربي الرياض بين الكبيرين الهلال والنصر عبر التاريخ، وهذا ما نتوقعه في المواجهة التي ستجمع بينهما بكأس السوبر السعودي، في ظل خروج توقعات تلك المواجهات عن حدود التوقعات الموضوعة لها.

الوضع الآن تذبذب نتائج الهلال، واستقرار النصر منذ قيادة الكرواتي ألين هورفات، ولكن هذا لا يشير إلى أي شيء في المباراة المرتقبة بين الفريقين، لأن من سيتابع المباراة سيشاهدها وكأنها بين فريقين لأول مرة تجمع بينهما مباراة، ولن ينظر إلى معطيات الفريقين. (طالع التفاصيل)

30 يناير 2013 .. الذكرى التي يود النصر تكرارها في السوبر أمام الهلال

الذكريات نوعان .. نوع تُحب وتتمنى تكراره دومًا، ونوع آخر تأمل في نسيانه وحذفه من كتاب التاريخ الخاص بك. ذكرى مباراة النصر والهلال في 30 يناير 2013 من النوع الأول بالنسبة لجمهور العالمي .. ذكرى يتمنى تكرارها في لقاء السوبر السعودي اليوم السبت وبعد 8 سنوات.

استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيشهد مساء اليوم انطلاق صافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لتُعلن انطلاق لقاء السوبر السعودي بين بطل الدوري والكأس "الهلال" ووصيفه في البطولتين "النصر". (طالع التفاصيل)

حسم مباريات وبطولات .. ماذا إذا قمنا بحذف أهداف جوميس وحمد الله بمواجهات الديربي؟

يعد الفرنسي بافيتمبي جوميس والمغربي عبد الرزاق حمد الله، هما أبرز لاعبي فريقي الهلال والنصر، وقبل مواجهة السوبر السعودي بينهما، ماذا ستكون نتائج الفريقين إذا قمنا بحذف الأهداف التي سجلها الثنائي في مباريات الديربي. (طالع التفاصيل)