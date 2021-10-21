أخبار الهلال اليوم | موقف كاريلو وماريجا .. والدوسري الأفضل آسيويًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فيديو | "تاريخ الهلال بدوري أبطال آسيا مرير"

أكد الإعلامي تركي الحربي على أن تاريخ نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا مرير، وليس كما يتردد بأن النصر هو الذي لم يحقق شيئًا في البطولة القارية.

الهلال انتصر على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. " اقرأ التفاصيل "

عطيف: سالم الدوسري الأفضل في آسيا

تغنى عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، بأداء زميله بالفريق سالم الدوسري، مشيرًا إلى أنه الأفضل في قارة آسيا خلال الوقت الحالي.

عطيف قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "SBC": "سالم الدوسري يقدم أداء كبير، ويمعمل على نفسه كثيرًا، ونجح في التطور من جميع النواحي الفنية والبدنية".

الكشف عن طبيعة إصابة ماريجا وموقفه من مواجهة الرائد

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها المالي موسى ماريجا، موقفه من مواجهة الرائد القادمة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن ماريجا خضع لفحوصات طبية، أثبتت أنه أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، دون الكشف عن مدة غيابه حتى الآن.

موقف كاريلو من مواجهة الرائد بالدوري

أكدت تقارير صحفية على أن البيروفي أندريه كاريلو، لن يستطيع المشاركة في مباراة الرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة الجزيرة السعودية، إلى أن كاريلو لن يستطيع المشاركة، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية للإصابة، حيث يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة في أسفل الظهر.