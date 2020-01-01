أخبار الهلال اليوم | ماذا يحتاج الزعيم؟ .. ومنافسة على صفقة "محلية"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 ...

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تدعيم دفاعي وبديل إدواردو .. ماذا يحتاج الهلال في الموسم الجديد؟

موسم جديد ينطلق يوم 17 أكتوبر الجاري، بدوافع متغيرة لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهناك من يريد الحفاظ على اللقب، ومن يرغب في تحقيق نتائج أفضل من أجل التأهل الآسيوي، وهناك من صعد حديثًا ويسعى لإحراج الجميع، ومنهم عينه على تلافي أخطاء ما مضى.

الهلال يدخل الموسم الجديد للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويبعد من بداية المنافسات عن مطاردة النصر التي لازمته خلال الموسمين الماضيين، موسم نجح العالمي في خطف اللقب، والآخر تلافى الزعيم أخطاءه السابقة. (طالع التفاصيل)

وزارة الرياضة توجه قرارات للأندية قبل الموسم الجديد

قررت وزارة الرياضة بإلزام الأندية بعدم دفع الغرامات لمنسوبيها من الميزانية الخاصة بهم في الفترة المقبلة.

وأيضًا طالبت الوزارة الأندية بوضع لوائح تنظيم العمل، وفقًا لما نصت عليه قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

منافسة شرسة على صفقة محلية

يتنافس نادي الهلال مع كلًا من الأهلي والشباب على خطف صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من نادي القادسية ويسعى لحسمها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم" أن الهلال يسعى لخطف عبدالمحسن القحطاني من القادسية قبل الأهلي والشباب اللذان يسعيان لتقديم عرض أفضل من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

لاعب الهلال يرحل إلى الرائد بعقد يمتد لـ3 سنوات

تعاقد نادي الرائد السعودي مع محمد الدوسري لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة حسبما أعلن النادي.

محمد الدوسري يعد من اللاعبين الواعدين في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

فيديو | نجم الهلال كاريو يتألق ويخطف تعادلاً ثميناً للبيرو بتصفيات المونديال

تألق أندريه كاريو، نجم الهلال السعودي، في افتتاح تصفيات المونديال وقاد منتخب بلاده بيرو للتعادل بهدفين لكل جانب مع باراجواي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 لمنطقة أمريكا الجنوبية.

المباراة التي أُقيمت في العاصمة الباراجوانية أسينسيون كانت الأولى في التصفيات مع مباراتي الأرجنتين مع الإكوادور، والأوروجواي أمام تشيلي فجر الجمعة. (طالع التفاصيل)