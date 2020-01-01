أخبار الهلال اليوم | عودة الدوسري الموسم الجديد وموقف عبد الله عطيف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ...

الدوسري يعود للهلال بداية الموسم الجديد

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال المعار لصفوف نادي الرائد، سيعود إلى صفوف الزعيم مع بداية الموسم المقبل، بناء على طلب من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

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وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن محمد الدوسري سيعود، بعدما طلب لوشيسكو من إدارة نادي الهلال، إعادة اللاعب نظرًا لحاجته الفنية إلى خدماته الموسم القادم.

يذكر أن محمد الدوسري شارك مع الهلال في مباراة واحدة آسيويًا الموسم الماضي، كانت أمام الأهلي، قبل أن تتم إعارته لصفوف الرائد الذي تألق رفقته.

لوشيسكو يبدأ استكشاف اللاعبين الصاعدين

بدأ الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، التفكير في تصعيد اللاعبين الشباب، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مقر النادي.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن لوشيسكو قام باستدعاء أسماء شابة، من بينها حمدان العبدان ومنصور البيشي ومحمد الشمري، إلى معسكر الفريق الأول لنادي الهلال.

جاء ذلك بناء على رغبة لوشيسكو، لتقييم مدى إمكانية الاستعانة عند استئناف منافسات الموسم من جهة، وإكما المعسكر من جهة أخرى.

تحديد موقف عبد الله عطيف من المشاركة في مباريات الدوري

عاد عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، إلى المشاركة في التدريبات اللياقية والبدنية لأول مرة، منذ أن تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن عطيف قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، حيث ينتظر أن تكون عودته مع انطلاقة شهر أكتوبر المقبل، حيث لم يتمكن من المشاركة مع الهلال، فيما تبقى من مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر في ديربي الرياض في الجولة 23، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

محمد الشلهوب: اللاعبون قدوة للجميع سواء داخل الملعب أو خارجه

أكد محمد الشلهوب، قائد وصانع ألعاب فريق نادي الهلال، على أن لاعب كرة القدم، يحمل مسؤولية كبيرة، ليكون قدوة للجميع، سواء داخل الملعب أو خارجه، وذلك خلال مشاركته في برنامج الرائد لتطوير الشباب، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الشلهوب قال خلال المؤتمر: "دائمًا ما يقوم به اللاعب خارج الملعب، ينعكس على أداءه داخل الملعب، لأنه يعتبر قدوة للجميع".

وتابع: "كرة القدم حافلة دائماً بالتحديات، وكلما انتهى تحدي يبدأ تحدي جديد، وهي لعبة فيها تطور مستمر، وبالتالي فإن العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم".