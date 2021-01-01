أخبار الهلال اليوم | حسم الجدل حول كاريلو وطريقة جديدة في مواجهة الفتح

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هل يقدم كاريلو أسوء موسم له مع الهلال؟ مفاجأة كبرى تقلب الموازين

علامات استفاهم كثيرة مثارة حول المستوى الذي يظهر عليه النجم البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال السعودي، بعدما شهد انحدار كبير خلال الفترة الأخيرة، نجيب عن جميع التساؤلات التي تحوم حول اللاعب خلال التقرير التالي. (طالع التفاصيل)

الحبشي: الهلال يمر بمنعطف خطير جدًا

طالب حسين الحبشي؛ لاعب الهلال الأسبق، الجهاز الفني للزعيم بإراحة بعض اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة خطيرة.

وقال الحبشي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الهلال يمر بمنعطف خطيرًا جدًا من الناحية الفنية، يجب على الجهاز الفني أن يريح بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم، حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي، وعليه تهيئة اللاعبين بالشكل الصحيح".

وأضاف: "الهلال دخل مواجهة الديربي أمام النصر فاقدًا للتركيز منذ الدقائق الأولى، وهو ما ساعد النصر على السيطرة على المباراة والخروج بالفوز".

طريقة جديدة في مواجهة الفتح

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، سيتبع طريقة لعب جديدة خلال مواجهة الفتح، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميكالي سيجري بعض التعديلات على التشكيل الأساسي، بالدفع بأسماء بديلة على حساب الأساسيين، بجانب تغيير طريقة اللعب.

صدارة جوميس مهددة

لحق الأنجولي فابيو أبرو؛ مهاجم الباطن، بالفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالموسم الجاري.

أبرو وصل إلى هدفه رقم 14 بعد إحرازه لهدفين خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام الوحدة، ليعادل رقم جوميس، لكن لا تزال الفرصة أمام الأخير للانفراد من جديد، إذ سيواجه الفتح الليلة.