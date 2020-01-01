أخبار الهلال اليوم | قميص الشلهوب إلى من؟ .. وموقف خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

رسميًا | بصيغة جديدة .. الفيصلي يستعيد أحمد أشرف من الهلال

أعلن نادي الفيصلي رسميًا عن تعاقده مع أحمد أشرف لاعب وسط الهلال ، وذلك عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر.

صاحب الـ26 عامًا كان قد ارتدى قميص الفيصلي خلال الموسم الماضي بالإعارة من الهلال، وقد عاد للفريق لكن بصيغة جديدة، حيث انتقل نهائيًا في صفقة قدرها الإعلام بـ3 ملايين ريال سعودي. (طالع التفاصيل)

رسميًا | العابد يُودع الهلال ويرتدي قميص الشباب

أعلن نادي الشباب رسميًا عن تعاقده مع نواف العابد نجم الهلال والمنتخب السعودي، وذلك عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر.

وستكون تلك هي التجربة الأولى للعابد صاحب الـ30 عامًا بعيدًا عن الهلال، إذ تخرج من قطاع الناشئين في النادي وانضم للفريق الأول عام 2010. (طالع التفاصيل)

إدارة الهلال تؤجل حسم مصير عمر خربين

قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل حسم ملف السوري عمر خربين نجم الفريق في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال قرر الإبقاء على عمر خربين حتى سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه.

وكانت سوق الانتقالات الصيفية قد أغلقت أمس الأحد بعد انضمام أكثر من لاعب للدوري السعودي للمحترفين يمتلكون مهارات عالية.

رسميًا .. نادي النصر يسيطر على ملعب "محيط الرعب"

أعلنت شركة الوسائل صاحبة حقوق تسويق ملعب الجامعة، عن كونه الاستاد الخاص بنادي النصر خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع عقود مع نادي النصر، معلقين: "الشمس في ملعب الجامعة".

وكان ملعب الجامعة هو الملعب الرسمي لنادي الهلال في الموسم الماضي، قبل أن ينجح النصر في الحصول على حق إقامة مبارياته عليه في الموسم الحالي.

الكشف عن قميص فييتو مع الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن رقم قميص الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال الجديد في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر أن يرتدي فييتو القميص رقم 10 بعد اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب مؤخرًا، حيث سبق للأرجنتيني حمل هذا القميص في أكثر من تجربة.