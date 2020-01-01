أخبار الهلال اليوم | عرض مانشستر يونايتد للدعيع ومنصب الجابر في نيوكاسل

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 30 أبريل 2020 ...

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الكشف عن منصب سامي الجابر المحتمل في نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن منصب سامي الجابر أسطورة الهلال والمنتخب السعودي المحتمل في نادي نيوكاسل يونايتد.( طالع التفاصيل )

الدعيع: شمايكل حاول ضمي لمانشستر يونايتد.. والطائي رفض

تحدث محمد الدعيع حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية التاريخي، عن مسيرته وكشف عن تلقيه عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.( طالع التفاصيل )

أنباء محبطة لدوري أبطال آسيا بسبب المقترح الجديد

نفت تقارير صحفية محلية التقارير التي أشارت إلى تحديد أحدى الدول لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا.( طالع التفاصيل )

كاريلو ولوشيسكو يخالفان جميع محترفي الهلال

حسم ثنائي نادي الهلال أندريه كاريلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، موقفهم من البقاء أو الرحيل في الرياض.( طالع التفاصيل )