أخبار الهلال اليوم | حقيقة التفاوض مع مدافع القادسية .. وإراحة الدوليين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ميكالي يعد لاعبي الهلال بدنيًا بأدوات تريكس

أعد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لاعبي الفريق باستخدام أدوات "تريكس" الخاصة في التدريبات، والتي تساعد على تقوية العضلات ومرونة الجسم.

وكان الألماني توماس نوبرت المعد البدني في الجهاز المساعد للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال السابق، قد أوصى بتوفير صالة تضم أحدث الأجهزة التي تساعد على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، وتم جلب أجهزة تريكس وقتها، ليخضع لاعبي الزعيم للتدريب عليها أمس الأربعاء.

ميكالي يمنح لاعبي الهلال الدوليين راحة

منح البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، لاعبي فريقه الدوليين راحة عن التدريبات لمدة 3 أيام، بعد انتهائهم من المشاركة مع المنتخب السعودي على أن ينضموا يوم السبت.

وعاد كلًا من: محمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو وناصر الدوسري وسالم الدوسري وصالح الشهري، إلى صفوف فريق نادي الهلال، بعد الانتهاء من المشاركة مع الأخضر السعودي.

تحديد موقف عبد الله الحمدان من المشاركة أمام الاتحاد

يواصل عبد الله الحمدان، مهاجم فريق نادي الهلال، برنامجه اللياقي في منزله، بعد أن تم توفير كافة الأجهزة التي يحتاجها اللاعب في منزله، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن الحمدان قد تسلم برنامجًا لياقيًا من جانب الجهاز الفني لفريق الهلال، حيث يقوم بتنفيذه خلال الوقت الحالي، وسيتم إجراء مسحة طبية لمعرفة آخر تطورات إصابته، سواء التعافي أو استمرار إصابته، قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

حقيقة تفاوض الهلال مع مدافع القادسية

أكد رفيع الشهراني، وكيل أعمال خليفة الدوسري، مدافع نادي القادسية، على أنه لم يجد أي اهتمام من جانب أندية العاصمة السعودية الرياض، للحصول على توقيع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكيل الدوسري قال خلال تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية: "أي نادي يريد التعاقد مع اللاعب، عليه التفاوض مع القادسية، لأنه يرتبط بعقد لمدة عامين ونصف العام.