أخبار الهلال اليوم | ندم الجمعان .. والفرج يقطع شوطًا كبيرًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ميكالي يشبه كاريلو بنيمار: يمكنه اللعب في أي نادٍ بالعالم

أشاد روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، بالبيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الزعيم، مشبهًا إياه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

البيروفي كان قد انضم للأزرق في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي السعودي نهائيًا في صيف 2019. " اقرأ التفاصيل "

سلمان الفرج يقطع شوطًا كبيرًا في رحلة علاجه

قطع سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السعودي، شوطًا كبيرًا في رحلة علاجه من الإصابة بمفصل القدم، بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال شهر فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ودخل الفرج في المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج والتأهيل، بعدما استغنى عن العكاز الذي كان يتوكأ عليها خلال الفترة الماضية، ليقترب من العودة إلى الملاعب.

الهلال يقرر عدم خوض مباريات تجريبية

قرر الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عدم خوض مباريات تجريبية خلال الفترة الحالية، قبل عودة الدوري، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، بسبب انضمام الكثير من اللاعبين إلى صفوف المنتخب الأول.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن ميكالي ينتظر الاجتماع باللاعبين، من أجل شرح البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

الجمعان: اعتزلت كرة القدم بسبب المشاكل مع الهلال

أكد عبد الله الجمعان، على أنه اعتزل كرة القدم مبكرًا بسبب المشكلات الإدارية مع نادي الهلال، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم بسبب خروجه من النادي في سن مبكر.

وقال الجمعان خلال تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية: "اضطررت للاعتزال مبكرًا بسبب المشكلات الإدارية، وابتعدت عن الرياضة وأنا حزين ولست راضيًا، لأنني توقفت عن اللعب وأنا في سن مبكر، وكنت أمتلك الكثير لتقديمه، وكان من المفترض أن لا أتوقف عن اللعب".