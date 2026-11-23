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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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سخرية نصراوية من تصريح إنزاجي

صرّح الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، بأنه قرر تأجيل اختيار التشكيل لمباراة نيفتشي بدوري أبطال آسيا للنخبة، إلى الحصة التدريبية الأخيرة، في ظل معاناة بعض اللاعبين الدوليين من الإرهاق.

هذا التصريح أثار سخرية الناقد هاني الداود، المعروف بتشجيعه للنصر، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، قائلًا إن إنزاجي "يتشكّى" من إرهاق اللاعبين أثناء فترة توقف الفيفا، بينما يبحث فيه النصر والأهلي والاتحاد، لوجود لاعبين في أرض الملعب، مبينًا أن مدرب الهلال يعيش في رفاهية، لم يكن ليراها مع الفرق الأخرى، وكأنه لا يدري بأن النصر والأهلي لعبوا مؤخرًا مباراة الكلاسيكو في دوري روشن، بينما رد الناقد عبد العزيز الزلال، بأن النصر عاش في رفاهية 25 عامًا، فيما كان الهلال يلعب في البطولات الآسيوية، بينما كان الأصفر يلعب مباراة كل 10 أيام.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

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بديل محزري وعودة ثنائي الهلال

أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن إنزاجي أشرك الثنائي جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل وأولي واتكيز، في أجزاء كبيرة من مناورة الأحد، فيما بات مارتينيلي جاهزًا للمشاركة بعد عودته من الإصابة، وكذلك سامرفيل الذي يستعد للعب بعد إيقافه عن المباراة الآسيوية الماضية.

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وفي سياق متصل، تأكد غياب القائد سالم الدوسري، وسلطان مندش وسايمون بوابري، فضلًا عن محمد محزري، الذي يسعى إنزاجي لإيجاد البديل المناسب له على الطرف الأيمن، حيث يفاضل بين متعب الحربي وحمد اليامي.

جدل تقرير الرابطة: لماذا اعترض الهلال؟

ليس اعتراضًا على ما ورد بها .. الكشف عن سر رفض الهلال التصويت لتقارير الرابطة المالية!

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في ظل الحديث بشأن التقارير المالية التي كشفت عنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال عامي 2023 و2024، والتي أثارت جدلًا واسعًا، وسط مصادقة جميع الأندية عليها، بخلاف الهلال الذي اعترض، والفيحاء الذي انسحب من التصويت، تم الكشف عن السبب وراء موقف "الزعيم" من اعتماد التقرير.

"الهلال يقود الحوكمة": رابطة الدوري السعودي تثير الجدل .. مليون ريال "أرباح" وتصفية شركة بعد 13 شهرًا!

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أثار اجتماع العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدلًا كبيرًا، بعد صدور التقرير المالي للعامين الماليين "2023، 2024"، عقب تقييمه واعتماده من المدقق المالي الخارجي، والذي تمت المصادقة عليه من جميع الأندية، فيما عدا الهلال الذي اعترض، والفيحاء الذي انسحب من التصويت.

"الدوري السعودي مثل الليجا"

أكد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، أن الدوري السعودي يختلف عن نظيره الإسباني في أجواء الطقس، إلا أن هناك تشابهًا بين الدوريين من حيث التنافسية الكبرى، فيما كشف عن سبب اختياره للهلال، بقوله إنه كبير آسيا ويمتلك تاريخًا كبيرًا، كما تحدث عن جماهير الزعيم بقوله "تجعلك تشعر أنه لا توجد مباراة صغيرة، فهم يضعون عليك مسؤولية كبيرة".

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ونوّه بونو، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي استثنائي عقده الهلال بمشاركة 20 طفلًا من مركز الماجدية الرياضي، بأنه إذا لم يكن حارس مرمى، لفضّل مركز المهاجم، وإذا ما اختار مهنة أخرى بدلًا من ممارسة كرة القدم، لفضَل أن يكون أستاذًا مثل والده، فيما كشف عن أفضل تصدياته خلال مسيرته، حيث اختار تصديه لفرصة سافينيو في مباراة مانشستر سيتي، خلال الفوز التاريخي مع الأزرق، في كأس العالم للأندية.

زيادة أجانب روشن وهدف نواف العابد

"نواف العابد سيظل بذاكرة الهلاليين" .. هدف ديوب "الأسرع في تاريخ السعودية" يتجاوز المسجل بموسوعة جينيس ولكن!

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خطف السنغالي معمر ديوب سيدي، مهاجم نادي النجوم في دوري الدرجة الثانية، الأنظار، بعدما سجّل أسرع هدف في تاريخ المسابقات السعودية، في الوقت الذي خرجت فيه بعض الآراء لتؤازر نواف العابد، حول هدف قديم سجّله مع الهلال، ودخل التاريخ، إلا أنه لم يستمر طويلًا.

البحر خلفكم: من أزمات النصر لورقة سعود عبدالحميد .. زيادة أجانب دوري روشن "هل جاءت في الوقت المناسب"؟

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"لي ذراع اللاعب السعودي من أجل الاحتراف"، هل يصبح ذلك هو الاتجاه العام في المرحلة المُقبلة؟ في ظل الجدل الدائر حول قرار مرتقب بزيادة عدد المحترفين الأجانب في دوري روشن، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الأندية من الوقوع تحت لجنة الرقابة المالية.

إشادة بنجم الأخضر

وجه الحساب الرسمي لأكاديمية الهلال، احتفالًا بنجمه شامان القحطاني، الذي سجل هدف الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الفرنسي، ضمن الحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين في قطر.

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يوم لا يُنسى في تاريخ السعودية: من سالم الدوسري إلى "ابن الهلال" .. انتصار مونديالي "ليس جديدًا" على فرنسا!

يبدو أن يوم 22 نوفمبر، سيظل حافلًا بالذكريات السعيدة، في السعودية، وكلمة السر في "ملاعب قطر"، حيث سطّر الأخضر تاريخًا جديدًا بفوزه الأول في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وأمام من؟ فرنسا.