أخبار الهلال اليوم | قرار فاجئ قد يبعد جيوفينكو .. حواجز جوميس الوهمية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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لوشيسكو يتحدث عن استبعاد آسيا وعلاقته بـ "بن نافل" والظلم التحكيمي للهلال

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال السعودي، عن فترته مع الزعيم وأوضح أبرز محطات في مسيرته مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

لوشيسكو توج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتراجع الأداء بشكل كبير خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. الهلال يعلن إصابة الدوسري وتفاصيل حالته

أعلن نادي الهلال عن إصابة أحد عناصره الهامة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الزعيم لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل أخذ خطوة جديدة نحو اللقب. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. قرار الهلال المفاجئ يشير لاقتراب رحيل جيوفينكو

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال اقترب من الاستغناء عن خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو صانع ألعاب الفريق، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، باستبعاده من قائمة الفريق الآسيوية.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن قائمة الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 ستشهد وجود الفرنسي بافيتمبي جوميس والكوري الجنوبي جانج هيون سو، والبيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار، مما يشير إلى أن هناك اتجاه داخل الهلال بالاستغناء عن جيوفينكو.

بالحواجز الوهمية .. تدريبات خاصة لجوميس

شهدت تدريبات نادي الهلال، خضوع الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الفريق، لتدريبات خاصة داخل منطقة الجزاء، للتعامل بشكل جيد مع الكرات التي تصله، بناء على تعليمات من روجيرو المدير الفني للفريق.

جوميس خاض التدريبات داخل منطقة الجزاء في ظل وجود الحواجز الوهمية، حيث تلقى العديد من التعليمات من قبل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق.