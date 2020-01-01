أخبار الهلال اليوم | نجم برشلونة في الزعيم؟ وتحذيرات من عقوبات منتظرة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 28 مايو 2020 ...

لماذا يصر الهلال على ضم بلهندة .. وما قيمة العرض المقدم؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مفاوضات الهلال السعودي لضم المغربي يونس بلهندة لاعب جالطة سراي التركي. ( طالع التفاصيل )

أردا توران إلى الهلال .. هل ينضم نجم برشلونة للدوري السعودي؟

بعد ظهور أخبار تشير إلى انتقال أردا توران من برشلونة للهلال في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ما هي حقيقة مفاوضات الزعيم مع النجم التركي؟ ( طالع التفاصيل )

مؤشر جديد يؤكد اقتراب رحيل عبد الفتاح عسيري عن الأهلي وانضمامه للهلال

تزداد المؤشرات يومًا تلو الآخر حول رحيل عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، عن صفوف فريقه، خاصةً بعدما رفض العرض الأخير المقدم من ناديه. ( طالع التفاصيل )

عقوبات منتظرة .. تحذيرات من المفاوضات مع عبد الفتاح عسيري

بعد أنباء اقترابه من الهلال، حذر أحمد الأمير؛ الخبير القانوني، الأندية السعودية من الدخول في أي مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي نادٍ يفعل. ( طالع التفاصيل )

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اقتراحان لاستئناف مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين المتبقية في الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد السعودي يدرس إسناد مباريات الدوري للحكام الأجانب

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير الدوري السعودي للمحترفين بالنسبة للقيادة التحكيمية فيما تبقى من مباريات. ( طالع التفاصيل )

من أفعالكم .. تاهت أساطير الكرة السعودية!

يقولون "تستطيع أن تعرف شخصية الإنسان مما يقوله عن آخرين أكثر مما يقول عنه الآخرون"، لكن مرت هذه المقولة مرور الكرام على بعض نجوم الكرة السعودية، فلم تلق صداها عليهم. ( طالع التفاصيل )