أخبار الهلال اليوم | ذكريات ريكاردو .. وجلطة سراي يكشف حقيقة عرض فالكاو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 أبريل

تصدرت تصريحات سيرجيو ريكاردو، نجم الزعيم السابق، أخبار الهلال اليوم الخميس 23 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 23 إبريل 2020 ...

أحمد موسى وهدف الهلال ضمن أسوأ من مروا على الدوري الإنجليزي

سجل النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، باقتدار ضمن قائمة أسوأ اللاعبين الذي لعبوا بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخه. " اقرأ التفاصيل "

النيجيري سبق أن لعب في البريميرليج في صيف عام 2016 ضمن فريق ليستر سيتي، والذي استمر به لموسمين، تخللهما إعارة ستة أشهر إلى سسكا موسكو الروسي، قبل أن ينضم للعالمي في صيف 2018.

سيرجيو ريكاردو يتحدث عن "هاتريك" نهائي آسيا 2000 وتفضيل الاتحاد عن الهلال

تحدث سيرجيو ريكاردو لاعب الهلال السابق، الذي سجل هاتريك في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2000 وظل هو اللاعب الوحيد الذي قام بذلك. " اقرأ التفاصيل "

بوتافوجو البرازيلي غير مهتم بضم جيوفينكو ونادي برازيلي ينفرد بالمفاوضات

أكدت تقارير صحفية برازيلية خروج اللاعب سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي من حسابات نادي بوتافوجو البرازيلي.

ونفت التقارير إمكانية ضم النادي البرازيلي للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو حسب ما تناقلت صحف البرازيل يوم أمس. " اقرأ التفاصيل "

جلطة سراي يكشف حقيقة عرض الهلال للتعاقد مع فالكاو

كشف مصطفى جنكيز، رئيس مجلس إدارة نادي جلطة سراي التركي، عن حقيقة تلقيه عرضًا رسميًا من نادي الهلال، للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

جنكيز قال خلال تصريحات لصحيفة "أجانسبور" التركية: "لا أستطيع الحديث عن من سيأتي للفريق أو سيرحل، ولا أتحدث عن لاعبي كرة القدم، لأن لاعبينا هم الأفضل".

وعن عرض الهلال لضم فالكاو، علق جنكيز قائلًا: "لم أتلق عروضًا من أجل فالكاو، وبالتالي لا يمكنني التعليق على أي عروض غير رسمية".