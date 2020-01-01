أخبار الهلال اليوم | تصريحات الحضري عن أساطير الهلال.. ولوشيسكو في خطر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 أبريل

تصدرت تصريحات عصام الحضري تاريخ حراسة مرمى مصر عن الزعيم، أخبار الهلال اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 22 إبريل 2020 ...

فنربخشه التركي يُهدد مستقبل رازفان لوشيسكو مع الهلال

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أشارت إلى دخول المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو ضمن حسابات أحد الأندية التركية.(طالع التفاصيل)

عصام الحضري : تمنيت اللعب في الهلال وهذا الحارس السعودي الأفضل

كشف حارس المرمى الدولي المصري عصام الحضري عن العديد من الكواليس الخاصة به، وبمشواره في كرة القدم السعودية وبالتحديد مع نادي التعاون وذلك في حوار مع صحيفة "الرياضية".(طالع التفاصيل)

وليد الفراج يكشف الحالة التي سيتم فيها إلغاء الدوري السعودي

فجر وليد الفراج مفاجأة قد تكون صادمة لبعض جماهير الكرة السعودية، بعدما كشف في برنامجه عن احتمالية إلغاء الدوري السعودي للمحترفين.(طالع التفاصيل)

بورش ومرسيدس - أبرز السيارات التي يمتلكها ياسر القحطاني

يتنافس اللاعبون السعوديون على اقتناء السيارات الفارهة بشتى أنواعها، بل إن بعضهم يحرص على الحضور بها إلى التمارين اليومية في النادي؛ إذ يلتقط الصور مع المعجبين في المواقف المخصصة لسيارات اللاعبين داخل النادي قبل وبعد الانتهاء من الحصة التدريبية. ويعتبر لاعب الهلال المعتزل ياسر القحطاني من أكثر اللاعبين السعوديين اقتناء للسيارات؛ إذ ظهر خلال الأعوام القليلة الماضية وهو يقود عددًا من السيارات الفارهة في عدة مناسبات مختلفة داخل النادي وخارجه. وفي هذا الإطار نستعرض لكم فيما يلي أبرز السيارات التي يمتلكها ياسر القحطاني (طالع التفاصيل)