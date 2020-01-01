أخبار الهلال اليوم | تدخل جوميس في صفقة مارسيليا ووعد العابد للجماهير

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 7 مايو 2020 ...

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جوميس يتدخل في صفقة شراء الوليد بن طلال لنادي مارسيليا

طالب أحد جماهير نادي مارسيليا الفرنسي اللاعب بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال بمساعدة فريقهم على إتمام صفقة شراء النادي من قبل مستثمر سعودي.(طالع التفاصيل)

فيديو.. الدعيع يختار أفضل 5 تصديات في تاريخه مع الهلال

اختار محمد الدعيع حارس مرمى الهلال التاريخي، أفضل 5 تصديات له خلال مسيرته مع الزعيم السعودي محليًا وآسيويًا.

محمد الدعيع من الحراس التاريخيين في الكرة السعودية، وسطر إنجازات كثيرة سواء بقميص الهلال أو مع الأخضر السعودي.(طالع التفاصيل)

نواف العابد: سأسجل في لقاء تتويج الهلال بالدوري السعودي

تحدث نواف العابد نجم الهلال، ووعد جماهيره أن يسجل في مباراة التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي حال استكمال البطولة.

ويتوقف النشاط الرياضي السعودي، في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة في ظل هذه الظروف الصعبة.(طالع التفاصيل)

معاناة نجم | جوميس .. الأسد الذي انتشل أسرته بموهبته ثم أدرك خطأه بعدها

وراء كل نجم كبير قصة كفاح ومعاناة دفعته لبذل الغالي والنفيس كي يتغلب على ظروفه، ويصير شخصًا أفضل، كي ينتشل نفسه من الطريق المظلم، ليخرج إلى النور، من يستسلم تفرمه عجلة الأيام، ومن يعافر، تصبح قصته ملهمة لغيره.

"معاناة نجم" سلسلة جديدة من "جول goal"، لرصد قصص كفاح نجوم كرة القدم، الذين أصبحوا قدوة لغيرهم، في وقتٍ كانوا فيه تحت أنقاض حياتهم، لكنهم تغلبوا على الظروف القاسية..

حلقتنا الليلة ستكون عن معشوق الجمهور السعودي عامةً والهلالي خاصةً، الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الزعيم، الذي دخل قلوب الجمهور السعودي منذ اليوم الأول له في المملكة، بتواضعه وابتسامته الصادقة وعشقه للسعودية الذي يتغنى به في كل وقتٍ وحين، فبماذا مر الأسد قبل أن يصل إلى ما هو عليه الآن؟(طالع التفاصيل)

السومة أخيرًا وغياب الهلال والنصر .. من أكثر مهاجمي الدوري السعودي تأثيرًا بالدفاع؟

اشتقنا كثيرًا للدوري السعودي للمحترفين، بعد توقفه منذ فترة طويلة، نظرًا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها وزارة الرياضة، بإيقاف النشاط الرياضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.(طالع التفاصيل)

