أخبار الهلال اليوم | تحذير سوموديكا لـ"لوشيسكو" وإغراء جديد لإدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 1 مايو 2020 ...

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سوموديكا يُحذر لوشيسكو : لا ترحل عن الهلال وتذهب للدوري التركي

كشف المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب السابق وغازي عنتاب التركي الحالي حقيقة اقتراب مواطنه رازفان لوشيسكو مدرب الهلال من تدريب نادي فنربخشه التركي.(طالع التفاصيل)

الرحيل عن الهلال يقترب - كورينثيانز البرازيلي يُغري كارلوس إدواردو

يبدو أن رحيل كارلوس إدواردو عن صفوف الهلال سيكون إلى الدوري البرازيلي، وذلك بعدما أكدت تقارير رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي في ضم اللاعب.(طالع التفاصيل)

لاعب الهلال يكشف حقيقة خيانة زميله

علق اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال، على الاتهامات التي طالته بسبب خيانة بعض مواطنيه في السعودية قبل العودة إلى كولومبيا.(طالع التفاصيل)

شخصيات سعودية مرموقة تستطيع تولي رئاسة نيوكاسل.. بينهم هلاليين

اقتربت صفقة شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات السعودي، خلال الساعات المقبلة، بعد التأكيدات من قبل بعض الصحف الإنجليزية.

صفقة كبيرة ومميزة بالنسبة للملكة العربية السعودية ، بامتلاك واحد من أعرق الأندية الإنجليزية، سيسعى الجميع من خلاله المنافسة بقوة خلال السنوات المقبلة.

شخصيات كثيرة ذهبت إليها ردود أفعال الجماهير، حول رئيس النادي المحتمل إذا كان شخصية سعودية. (طالع التفاصيل)