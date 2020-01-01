أخبار الهلال اليوم | مدافع الزعيم يعتذر للاتحاد وجوميس يعود

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ...

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مدافع الهلال يرد على الاتحاد والأخير يلجأ للفيحاء

يبحث الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التراجع الكبير في صفوفه خلال الموسم الماضي. ( طالع التفاصيل )

جوميس يعود للتدريبات

يعود الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، اليوم الأحد، للمشاركة في مران الفريق الجماعي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية الشاملة، للتأكد من تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

الزعيم يستعد لاستهلال مشواره في الموسم الجديد من الدوري المحلي، بملاقاة العين في 17 من الشهر الجاري.

الحافظ في الوحدة

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي الوحدة يستعد للإعلان عن تعاقده مع عبد الله الحافظ؛ لاعب الهلال، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الناديين اتفقا على تفاصيل الصفقة بشكل كامل، ولقى العرض ترحيبًا من اللاعب.

شرط الهلال في عقد الأحمد

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال وضع شرطًا في عقد انتقال لاعبه وليد الأحمد إلى نادي الفيصلي، بمنحه 25% من قيمة بيع عقد اللاعب في المستقبل لأي نادٍ آخر، بجانب مليونين ريال، وهو ما قوبل بالموافقة من الفيصلي.

احذر مؤشرات الخطر .. متى سيحتاج الهلال إلى الإحلال والتجديد؟

اقتربت فترة الانتقالات الصيفية من غلق أبوابها أمام فرق الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تحديد لجنة الاحتراف لمواعيد قيد اللاعبين من جانب الأندية، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 25 أكتوبر الحالي، ولم يجري الهلال صفقات من العيار الثقيل، في ظل رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، واقتراب رحيل السوري عمر خربين، ومع هذا الموقف، ما هو الوقت المناسب لإجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق، هذا ما سنتعرف عليه.

الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لم يقم بأي صفقات قوية حتى الآن، حيث يتبقى فقط 15 يومًا على غلق باب القيد للأندية السعودية، ولم يجري الزعيم أي تعاقدات، عكس غريمه النصر الذي أبرم تعاقدات من العيار الثقيل، سواء محلية أو أجنبية. " اقرأ التفاصيل "