أخبار الهلال اليوم | بديل الشهراني، وحكم مواجهة دوري أبطال آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جارديم يُحدد بديل الشهراني أمام برسبوليس

أفادت مصادر صحفية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال استقر على اللاعب الذي سيتواجد في يسار الدفاع بدلًا من المصاب ياسر الشهراني خلال مواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المدرب البرتغالي اختار لاعب الوسط ناصر الدوسري للعب بدلًا من المدافع المخضرم.

الدوسري: أنا جاهز لانتزاع بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

لم يترك سالم الدوسري نجم الهلال أي مجال للشك والقلق حول تواجده مع فريقه خلال مواجهة برسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ السبت.

اللاعب الدولي السعودي الذي غاب عن المباريات الأخيرة لفريقه ومنتخب بلاده للإصابة أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القارية تعافيه الكامل وجاهزيته للعب.

إذ قال "أنا جاهز للمشاركة في المباريات بعدما أنهيت برنامجي العلاجي والتأهيلي، أتطلع إلى مساعدة زملائي خلال المباراة التي نهدف خلالها لانتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي".

الكشف عن حكم الهلال وبرسبوليس

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف الحكم الياباني ريوجي ساتو بإدارة مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

اللقاء سيُقام مساء غدٍ على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ويتأهل الفائز منه لنصف النهائي وهو اللقاء الأخير الذي تخوضه فريق غرب آسيا بشكل منفصل.

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