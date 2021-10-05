أخبار الهلال اليوم | الفرج في التدريبات الجماعية، والبريك جاهز لآسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الفرج يدخل التدريبات الجماعية مع المنتخب السعودي

انخرط مساء أمس سلمان الفرج في التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي استعدادًا لمواجهتي اليابان والصين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

قائد الهلال والأخضر غاب عن التدريبات الجماعية في أول يومين من المعسكر للإصابة، لكنه تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا لقيادة زملائه أمام اليابان يوم الخميس القادم.

البريك جاهز للموقعة الآسيوية

أفادت مصادر صحفية أن محمد البريك مدافع الهلال تعافى تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا لمواجهة برسبوليس الإيراني في موقعة دور الـ8 لدوري أبطال آسيا.

الهلال سيلعب ضد الفريق الإيراني على ملعب مرسول بارك في الرياض يوم الـ16 من أكتوبر الجاري.

كاريلو لن يُستبعد من مباراة بيرو وتشيلي

أفادت مصادر صحفية أن أندريه كاريلو لاعب الهلال ومنتخب بيرو سيكون حاضرًا في مباراة فريقه أمام تشيلي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

اللاعب كان يُعتقد أنه سيغيب عن اللقاء للإصابة لكن عدة صور التقطت له وهو في صالة الألعاب الرياضية مما أعطى انطباعًا حول جاهزيته للقاء.

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