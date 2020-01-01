أخبار الهلال اليوم | تيشيرا يتعثر ومدافع الزعيم مطلوب في الوحدة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ...

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لوشيسكو: النية كانت مبيتة لاستبعاد الهلال من آسيا لمصلحة فريق آخر

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد الزعيم من دوري الأبطال كان مخططًا له من قبل، بهدف منح الأفضلية لأحد الفرق الأخرى. ( طالع التفاصيل )

تعثر صفقة انتقال تيشيرا إلى الهلال .. والزعيم يحضر البديل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، التطورات الأخيرة بشأن صفقة البرازيلي أليكس تيشيرا وانتقاله إلى نادي الهلال خلال الصيف الجاري. ( طالع التفاصيل )

الحافظ مطلوب في الوحدة

أكدت صحيفة "عكاظ" أن نادي الوحدة السعودي يرغب في ضم عبد الله الحافظ؛ مدافع الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي فرسان مكة فتحوا بالفعل خط مفاوضات مع اللاعب، للحصول على توقيعه لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مشيرة إلى أن الوحدة سيلجأ لطلب الإعارة حال رفض الهلال بيعه نهائيًا أو المبالغة في بيع قيمة عقده.

الاتفاق تم حول الطريس

نجح الهلال في الاتفاق مع مسؤولي نادي الاتفاق على الحصول على خدمات فواز الطريس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتفاق بين الإداراتين تم بالفعل على شراء الزعيم للاعب نهائيًا لمدة موسم ونصف مقابل خمسة ملايين ريال للاتفاق لخلاف حصة الطريس.

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )