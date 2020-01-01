أخبار الهلال اليوم | السومة يقترب من الزعيم .. موقف المعيوف من الديربي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 26 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يحدد موقف المعيوف من المشاركة بنهائي كأس الملك

حدد نادي الهلال، الموقف النهائي من مشاركة عبد الله المعيوف، في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الهلال يستعد لمواجهة النصر مساء يوم السبت القادم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض. " اقرأ التفاصيل "

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اتحاد الكرة يضع شرطًا لإقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطًا لفريقي الهلال والنصر، قبل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر له يوم السبت المقبل، بشكل طبيعي.

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الهلال يواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، دون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "

خاص | مناظرة هلالية ونصراوية .. تصاعد الهلال وبهتان النصر

لقاء لن يقبل القسمة على 2، سيجمع بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط ظروف مختلفة يعيشها الفريقين، وبالرغم من نتائج الزعيم المميزة، والعالمي المخيبة، إلا وأن المباراة لها حسابات أخرى، يحدثنا عنها إعلاميان مقربان للناديين.

ويتلقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ففي مباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًا. " اقرأ التفاصيل "

عمر السومة يقترب من التوقيع للهلال بالمجان

أكد الإعلامي عناد الرشيد، على أن السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، سيقوم بالتوقيع لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للانتقال لصفوف الزعيم في صفقة انتقال حر.

الرشيد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها: "أوضح مصدر خاص أن اللاعب عمر السومة قريب جدًا من الانتقال إلى نادي الهلال في يناير المقبل بالمجان، كونه لاعب حر آنذاك، كما كانت هنالك مفاوضات بين النادي العاصمي والسومة في بداية هذا الموسم، وحرص اللاعب السوري على استفادة النادي الأهلي من قيمة انتقاله".