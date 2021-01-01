أخبار الهلال اليوم | جحفلي يحل أزمة المحور .. وميكالي يجتمع باللاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 4 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

رفض الهلال واعتذر عن رئاسة النصر .. كيف دخل خالد البلطان للرياضة السعودية؟

أصبح خالد البلطان رئيس نادي الشباب، أكثر الشخصيات المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية في الرياضة السعودية، بعد أزمته الأخيرة مع نادي النصر، واتهامه مسؤولي الأخير بالعنصرية ضد لاعب فريقه سيباستياو دي فريتاس خلال آخر مواجهة جمعت بينهما، فمن هو خالد البلطان وكيف دخل إلى عالم الرياضة السعودية؟

واتخذت وزارة الرياضة مؤخرًا قرارًا بمنع البلطان من رئاسة الشباب لمدة شهرين، بالإضافة إلى منعه من مرافقة الفريق والتواجد داخل ناديه طوال فترة العقوبة، بعدما تبين أن اتهاماته ضد مسؤولي النصر ليس لها أساس من الصحة. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي يجتمع بلاعبي الهلال قبل الاستعداد للرائد

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على الاجتماع بلاعبي فريقه، قبل بدء التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الرائد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ميكالي شرح للاعبي الهلال بعض الملاحظات التي دونها في المباريات الأخيرة، قبل انطلاق التدريبات، حيث طبق فيها عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتمها بمناورة على منتصف الملعب.

حجفلي يحل أزمة المحور بالهلال

يفاضل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، بين الاعتماد على عبد الله عطيف وحيدًا، أو الزج بمحمد جحفلي بجواره في هذا المركز، خلال مباراة الرائد بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن قرار المدرب النهائي سيتخذه خلال تدريبات الفريق اليوم الخميس، في ظل الأزمة التي يعاني منها الهلال في هذا المركز، بعد إصابة سلمان الفرج وجوستافو كويلار ومحمد كنو، بالإضافة لإيقاف ناصر الدوسري.

الدعيع: من الصعب توقع بطل الدوري السعودي

أكد محمد الدعيع حارس مرمى فريق نادي الهلال، على أن لقب الدوري لم يحسم لأي نادي، وأن الدوري لا ينحصر بين الهلال والشباب فقط.

وأشار الدعيع إلى صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الاعتقاد أن الدوري محصور بين الهلال والشباب خاطئ، ومن الصعب توقع من سيكون بطل الدوري الآن، حيث يتبقى 9 جولات، ولكنه يتمناها للهلال.