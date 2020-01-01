أخبار الهلال اليوم | ضرب عرض الزعيم وطلب خاص لإنقاذ الميركاتو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ...

نجم الهلال ينافس في عام استثنائي .. إلغاء حفل جوائز الأفضل بآسيا 2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن اتخاذه قرار بإلغاء حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2020 بسبب الأوضاع الراهنة والتي لن تُساعد على إقامة الحدث، نتيجة لجائحة كورونا المستجدة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه وأمام العواقب الوخيمة التي تسبب بها الفيروس المستجد من وفاة الآلاف في العالم، فإن إقامة الحفل السنوي في موعده لن يكون شيئًا مناسبًا، وهو ما دفع الاتحاد إلى إلغاء الفعالية السنوية المعتادة، والتي كان مُقرراً إقامتها في شهر ديسمبر من العام الجاري. " اقرأ التفاصيل "

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الأهلي يضرب عرض الهلال ويقترب من ضم بلهندة

أفادت تقارير صحفية واردة من تركيا بأن النادي الأهلي السعودي فتح خطًا من المفاوضات مع نظيره جلطة سراي التركي، على أمل الحصول على خدمات نجمه الدولي المغربي، يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف العملاق التركي، بعد أن نجح في فرض نفسه داخل الفريق منذ انضمامه إليه في صيف عام 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني. " اقرأ التفاصيل "

طلب خاص من النصر والهلال لإنقاذ الميركاتو

طالب قطبي الكرة السعودية ناديي الهلال والنصر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة إجراء بعض التعديلات على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية والشتوية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن ناديي النصر والهلال عبر ممثليهما أحمد الغامدي وتركي المسند طالبا معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وتعديل أوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء بعض التعديلات. " اقرأ التفاصيل "

لماذا تواجد لاعب الهلال جيوفينكو في معرض سيارات بورش

نشر اللاعب الدولي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي منذ أيام بعض الصور أثناء تواجده في معرض سيارات بورش أثناء تواجده في إيطاليا.

نجم نادي الهلال يتواجد حاليًا في إيطاليا خلال فترة توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، حيث كان قد سافر على طائرة خاصة من أجل التواجد مع العائلة. " اقرأ التفاصيل "