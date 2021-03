أخبار الهلال اليوم | جوميس يُعلق على العودة للصدارة، والقحطاني يتوقع بطل الدوري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

أكد ياسر القحطاني أنه لا يشك أبدًا في أن الهلال سيُتوج بطلًا للموسم الجاري من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن ما حدث من تراجع في النتائج خلال الفترة الماضية كان لأسباب واضحة أبرزها جائحة كورونا ولعنة الإصابات.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية "الهلال بقيادة أخي الكريم فهد بن نافل في العامين الماضيين شهد عملًا احترافيًّا رائعًا، والدليل الإنجازات العظيمة التي تحققت، والثلاثية التاريخية. كل الفرق الكبيرة في العالم تمرُّ بفترات، يبتعد فيها الفريق عن مستوياته المعهودة بسبب ظروف كثيرة. الهلال في الموسم الجاري يختلف عن المواسم الماضية بعد تفشي جائحة كورونا، ولعنة الإصابات في صفوفه، ومع ذلك، الحمد لله، الفريق بقيادة الإدارة والجهاز الفني واللاعبين يؤدون ما عليهم، إذ يستشعرون قيمة شعار الهلال، وهذا ما جعل الكبوة بسيطةً، والدليل عودة الفريق إلى الصدارة وإلى المستوى السابق تدريجيًّا".

تابع حول ما يحتاجه الهلال حاليًا "يحتاج الهلال حاليًّا إلى روح الهلال، فهي سر قوته، والالتفاف الدائم حول الشعار، والمطلوب منا نحن جماهير النادي في المرحلة الجارية دعم الفريق ثم دعمه ثم دعمه، وفي نهاية الموسم سيكون هناك بالتأكيد تقييم شامل للموسم كاملًا من قِبل الإدارة، التي نثق فيها كثيرًا، واعتدنا منها على إسعادنا بالذهب دائمًا".

نشر بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال صورة له عبر حسابه الرسمي على تويتر تُظهر مدى سعادته بعودة الهلال لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، والتي تقدم لها بعد فوزه على القادسية وخسارة شريكه السابق في الصدارة "الشباب" أمام التعاون.

When you finish the week and you see that @Alhilal_FC has taken the lead again!#Mood #BestFeeling 🔝💙 pic.twitter.com/EvSnva8I1l