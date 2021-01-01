أخبار الهلال اليوم | ميكالي يطلب مرافقة المصابين .. وطلب مهم للاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رازفان لوشيسكو: توقعت أن يسقط الهلال بسبب مسؤوليه

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، أن والده ميرسيا لوشيسكو، شعر بغضب كبير بعد إقالته، موضحًا أنه يحتاج لوقت كي يخوض تجربة جديدة.

الروماني رحل عن تدريب الأزرق في 14 من الشهر الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق، إذ تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن سبق هذه الهزيمة عدة خسائر وتعادلات. " اقرأ التفاصيل "

لجنة الانضباط تصدم الهلال والنصر بقرارات جديدة بشأن ديربي الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الأربعاء، قراراتها بشأن الشكاوى التي تقدمت من قبل ناديي النصر والهلال على خلفية أحداث ديربي الرياض الذي جمعهما بالشهر الماضي.

العالمي قدم شكوتين للجنة؛ الأولى ضد سعود كريري؛ المشرف العام على الكرة بالزعيم، على إثر إشارته التهديدية للاعب العالمي البرازيلي بيتروس ماتيوس، مهددًا إياه بالقتل. " اقرأ التفاصيل ".

ميكالي يطلب مرافقة كنو والشهري وكويلار لمواجهة الوحدة

طلب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال، مغادرة الثلاثي محمد كتو وصالح الشهري والكولومبي جوستافو كويلار، مع لاعبي الفريق إلى مدينة الطائف ثم إلى مكة المكرمة، من أجل مواجهة الوحدة، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري.

ميكالي طلب تواجد الثلاثي، بالرغم من غيابهم بسبب الإصابة، حيث سيتحدد موقفهم من المشاركة في المباراة قبل انطلاقها بساعات قليلة.

الاتحاد يطلب حكامًا أجانب أمام الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتخذت قرارًا قبل مواجهة الهلال، في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بالمطالبة بحكام أجانب، في مباراة الكلاسيكو الذي سيجمع بين الطرفين.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد ستطلب حكامًا أجانب في الكلاسيكو الذي سيجمعه أمام الهلال.