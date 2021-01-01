أخبار الهلال اليوم | مورايس يصل الرياض، وضربة موجعة للشباب قبل القمة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مورايس يصل الرياض

وصل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني الجديد للهلال السعودي، وبصحبته طاقمه المساعد، والذي خلف روجيرو ميكالي الذي أقيل من منصبه بعد النتائج المتواضعة في دوري أبطال آسيا.

الهلال كان قد أعلن تعاقده مع مورايس حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يجري تقييم عمله لحسم إمكانية استمراره في الموسم القادم.

🛬 "مورايس" وطاقمه المساعد يصلون إلى الرياض #الهلال pic.twitter.com/PmBRrpS5Zr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 2, 2021

ومن المتوقع أن يبدأ مورايس تدريب الهلال خلال اليومين القادمين على أن تكون مواجهة الشباب أولى مبارياته مع الفريق.

ضربة موجعة للشباب قبل مواجهة الهلال

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن أحمد شراحيلي مدافع الشباب لن يستطيع اللحاق بمواجهة الهلال يوم الجمعة القادم، لمعاناته من الإصابة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدافع المتألق هذا الموسم تعرض لإصابة تمدد في العضلة الخلفية خلال مواجهة التعاون الودية الأخيرة، مما لن يجعله قادرًا على اللعب يوم الجمعة.

أرقام تاريخية سلبية من مشاركة الهلال في دوري الأبطال

حقق الهلال أرقامًا تاريخية سلبية في تأهله لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، إذ حقق تأهله تلك المرة بأسوأ دفاع له خلال دور المجموعات منذ أقره الاتحاد الآسيوي عام 2009، وقد استقبل مرماه 9 أهداف.

تأهل حامل اللقب لعام 2019 جاء كذلك بثاني أسوأ رصيد نقطي له بعد عام 2014 الذي جمع خلاله 9 نقاط فقط.

هل أخطأ الهلال والأهلي والنصر اختيار أجانبهم في دوري أبطال آسيا؟

لوائح دوري أبطال آسيا تسمح بقيد 4 لاعبين أجانب فقط، مما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد عدد من لاعبيها الأجانب المسجلين محليًا. هل أخطأ الهلال اختيار أجانبه في آسيا؟ الإجابة هنا