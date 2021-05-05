أخبار الهلال اليوم | كم يتقاضى مورايس؟ ودعم نيمار لميكالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

كم يتقاضى مورايس؟

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي جوزيه مورايس؛ المدير الفني الجديد للهلال، سيتقاضى 500 ألف دولار لمدة شهرين، بجانب مكافأة حال نجاحه في حصد لقب الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد بين النادي والمدرب البرتغالي يتضمن بندًا يسمح لهما تجديد العقد حال رغب الطرفان.

فيديو | "فهد بن نافل ليس هلاليًا"

نفى زياد اليوسف؛ المرشح الخاسر في انتخابات النادي الأهلي السعودي، عدم انتمائه للنادي الجداوي، مؤكدًا أنه ترشح مرتين لرئاسة النادي نفسه، ومشيرًا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة في الترشح لنادٍ لا ينتمي له كما فعل فهد بن نافل؛ رئيس الهلال الحالي. ( طالع التفاصيل )

جزائري لمواجهة الهلال والباطن

سيقود حكم جزائري مواجهة الهلال والباطن، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت "الرياضية" أن مصطفى غربال هو الحكم الذي وقع عليه الاختبار، إذ يمتلك خبرات كبيرة في القارة الإفريقية، بجانب دخوله الترشيحات لإدارة مباريات في كأس العالم قطر 2022.

"ليس للشباب أي سلطة على الهلال"

تبدو مشاركة عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال السعودي، خلال مواجهة الشباب المقبلة، قانونية، وليس من حق الأخير المطالبة بعدم مشاركة اللاعب. ( طالع التفاصيل )

الفرج جاهز للشباب

أكدت صحيفة الرياضية أن سلمان الفرج؛ لاعب وسط الهلال، بدأت جاهزيته في الاكتمال للمشاركة في المباريات، إذ دخل التدريبات الجماعية بالأمس.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لن يشارك كأساسيًا في المباراة المقبلة أمام الشباب، لكنه من المحتمل أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

أكثر ما يخشاه الهلال .. لماذا يرفض مجلس بن نافل دوري الرديف؟

وضع نادي الهلال السعودي نفسه على رأس الأندية المعارضة لمقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري الرديف، إذ يعتزم تقديم مقترح آخر خلال الأيام المقبلة. ( طالع التفاصيل )

بعد إقالة ميكالي .. نيمار يستغرب قرار إدارة الهلال

قام البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بدعم مواطنه روجيرو ميكالي؛ المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، بعد رحيله مؤخرًا عن الزعيم. ( طالع التفاصيل )

"الهلال أكثر نادٍ مكروه بين جماهير الأندية السعودية"

يرى الإعلامي خالد السليمان أن نادي الهلال السعودي هو أكثر المكروهين في المملكة، بسبب مسؤوليه وإعلامه، الذي يقلل من شأن منافسيه باستمرار. ( طالع التفاصيل )

إصابة جديدة في الهلال تحير مورايس قبل مواجهة الشباب

ربما هي انطلاقة لم يكن يتمناها البرتغالي جوزيه مورايس؛ المدير الفني للهلال السعودي، مع الفريق بملاقاة الشباب، في لقاء فض اشتباك الصدارة، إذ من المؤكد أنه كان يرغب في بداية أسهل من ذلك كي يكون قد اكتمل تعارفه على فريقه. ( طالع التفاصيل )

الهلال والشباب .. كيف تخسر وتربح في ميركاتو يناير؟

سوق الانتقالات الشتوي عادة ما يترك آثاره على موسم الأندية في نهاية الموسم الكروي، البعض يُنعش حظوظه بقوة ويستفيد جيدًا من ميركاتو يناير، فيما البعض الآخر إما يتراجع للخلف بفقدان أحد لاعبيه المهمين أو يُفرط بفرصة الدعم .. الهلال والشباب عاشا تجربة مختلفة في يناير آثارها واضحة على نتائج الفريقين حاليًا. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة .. حكم لقاء الهلال والشباب موقوف في بلاده

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن مفاجأة بشأن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الهلال والشباب ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

"هل يعامل الاتحاد السعودي الأهلي كما يفعل مع الهلال والنصر؟"

استنكر الإعلامي محمد النمري طريقة تعادل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع نادي الأهلي، مطالبًا بمعاملته كما يفعل مع ناديي الهلال والنصر. ( طالع التفاصيل )