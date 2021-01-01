أخبار الهلال اليوم | عودة الثنائي المصاب، وتوضيح من شركة الكهرباء

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يستأنف تدريباته بتواجد العليان وباهبري

استأنف الهلال يوم أمس الأحد تدريباته الجماعية بعد راحة لمدة يومين منحها المدرب روجيرو ميكالي للاعبين عقب الفوز على الوحدة 4-2 في آخر جولات الدوري السعودي.

وقد شهد المران عودة الثنائي مدالله العليان وهتان باهبري عقب تعافيهما من الإصابة وإتمامهما برنامجهما التأهيلي والبدني الخاص.

الهلال سيُواجه القادسية يوم السبت القادم في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

شركة الكهرباء السعودية تُوضح اللغط حول رعاية الهلال

نفت شركة الكهرباء السعودية كل الحديث المثار حول مفاوضات مع الهلال لرعايته، مؤكدة عبر بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها لا تنوي التوجه لرعاية الأندية الرياضية حاليًا.

تؤكد #السعودية_للكهرباء أنه لا يوجد لديها حاليا توجّه لرعاية الأندية الرياضية، وأن ما يتم حالياً هو دراسة إتاحة ملاعب أندية الشركة لاستخدام الأكاديميات الرياضية ولمدد محدودة؛ بما يعود بالفائدة المشتركة للأكاديميات وأبناء منسوبي الشركة الموهوبين رياضياً. pic.twitter.com/pQT08T4wzH — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) March 14, 2021

وأوضحت شركة الكهرباء حقيقة الأمر بالتأكيد على أنه مجرد دراسة لإتاحة ملاعب أنديتها للأكاديميات الرياضية لاستخدامها لفترة محدودة، وذلك ردًا على ما أثير حول شراكة مع نادي الهلال تسمح لفرق الناشئين والشباب لديه بالتدرب على ملاعب الشركة.

عرض ضخم من الهلال لضم نجم فلامنجو

كشفت مصادر صحفية أوروجوايانية عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع جيورجيان دي أراسكايتا نجم فلامنجو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأشار الصحفي بيدرو ألميدا إلى أن الهلال تقدم بعرض كبير قيمته 12 مليون يورو للحصول على لاعب الوسط المهاجم الذي كان محط اهتمام النصر مؤخرًا.

التويجري يُفسر تواجد الهلال الدائم في صراع لقب الدوري السعودي

أكد الناقد الرياضي عادل التويجري أن عدة عوامل تلعب دورًا في جعل الهلال منافسًا دائمًا على لقب الدوري السعودي مع تغير منافسيه سنويًا.

وأوضح تلك العوامل بقوله خلال برنامج الدوري مع وليد "الهلال منذ تأسيسه إلى الآن لديه مبادئ واضحة تنعكس على تعامل جميع الأطراف داخله مع بعضها البعض، وكذلك تعامل النادي مع المشاكل التي يُواجهها، المنظومة الهلالية بالكامل من جماهير وإدارة وأعضاء شرف ولاعبين دائمًا حاضرة وتسعى للتواجد في القمة والمركز الثاني بالنسبة لهم خسارة، ما يحدث في الأندية الأخرى لا يحدث أبدًا في الهلال، وإن حدثت تجد رفضًا من الجميع لحدوثه .. تلك هي أدبيات الهلال".