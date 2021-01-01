أخبار الهلال اليوم | إصابة الحمدان، وعودة لاعبين أمام الوحدة وثالث ضد القادسية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كنو يعود تدريجيًا للتدريبات الجماعية

خضع محمد كنو لاعب وسط الهلال أمس لاختبارات تدريبية قياسية للاطمئنان على سلامة ركبته بعدما أنهى فترة التأهيل عقب إصابته بتمدد في الرباط الجانبي للركبة.

وقد جاءت النتائج إيجابية مما جعله يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للهلال بالانخراط في جزء من مران الأمس، وقد تقرر أن يعود تدريجيًا للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع وفق برنامجه التأهيلي المعد سابقًا.

اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة أبها مطلع فبراير القادم سيكون قادرًا على اللعب مجددًا أمام القادسية في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي.

إصابة الحمدان تُبعده عن المران

غاب المهاجم الشاب عبد الله الحمدان عن تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس الإثنين، وقد أوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب عانى من آلام في عضلات أسفل البطن مما جعله غير قادر على خوض المران.

وأوضح الهلال أن الحمدان سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء للوقوف على حقيقة الإصابة، وذلك بعدما تواجد يوم في العيادة للقيام بفحوصات مبدئية.

الشهري وباهبري جاهزان لمباراة الوحدة

شارك الثنائي صالح الشهري وهتان باهبري في تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس الإثنين، بجانب محمد كنو الذي خاض جزءًا من المران.

وفيما تحوم الشكوك حول قدرة كنو اللحاق بالمباراة، أصبح مرجحًا أن يتواجد الشهري وباهبري في قائمة الهلال التي ستواجه الوحدة يوم الخميس القادم في الدوري السعودي.

من جانب آخر، أوضح تويتر الهلال أن الكولومبي جوستافو كويلار أجرى مرانًا متنوعًا بين الجري حول الملعب وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، لكن الواضح أنه خارج حسابات اللقاء القادم.

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