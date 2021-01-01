أخبار الهلال اليوم | البحث عن الفوز السادس تواليًا، وحقيقة اعتزال الفريدي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يبحث عن الفوز السادس على القادسية تواليًا في الدوري

يحل القادسية اليوم ضيفًا على الهلال في الجولة الـ24 من الدوري السعودي، ويأمل الفريق في استغلال نجاحه في المباريات الخارجية هذا الموسم لتفادي خسارته السادسة على التوالي أمام الزعيم في الدوري.

القادسية لم يخسر أي من المباريات الثمانية الأخيرة خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، لكنه خسر مبارياته الخمسة الأخيرة أمام الهلال في الدوري، وكانت آخر مرة تفادى بها الخسارة تعود إلى مباراة الإياب موسم 2016-2017 والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الهلال من الجانب الآخر سيُحاول تحقيق الفوز السادس تواليًا في الدوري على القادسية للحفاظ على وجوده في الصدارة قبل الـ180 دقيقة الحاسمة أمام الاتحاد والشباب.

حمد اليامي: الهلال فريق صعب، نأمل في تحقيق نتيجة جيدة

قال حمد اليامي نجم القادسية أنه يتوقع مباراة قوية وصعبة أمام الهلال في الدوري السعودي.

مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد "الهلال فريق قوي، هو بطل الدوري والكأس وآسيا، فريق صعب بصراحة، نأمل بإذن الله أن نستطيع التعامل مع المباراة بالشكل المطلوب وتطبيق التعليمات الفنية من المدرب لتحقيق نتيجة جيدة".

القادسية يصل الرياض دون 3 من لاعبيه

وصلت بعثة فريق القادسية إلى الرياض مساء أمس استعدادًا لمواجهة الهلال مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

وتخلف 3 لاعبين عن الحضور إلى العاصمة السعودية حيث تأكد غيابهم عن المباراة للإصابة، وهم المدافع عادل المولد وثنائي الوسط أحمد الفريدي ومنصور النجار.

الفريق اختتم ظهر أمس استعداداته للمباراة المرتقبة بحصة تدريبية على ملعب النادي طبق خلالها المدرب يوسف المناعي مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، وقد اجتمع مع اللاعبين على هامش المران وطالبهم ببذل أقصى جهدهم للعودة بنتيجة جيدة.

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