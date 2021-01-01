أخبار الهلال اليوم | "الزعيم هو الأحق بالدوري"، وتعزيز العقدة لأندية الإحساء

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 1 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال عقدة أندية الإحساء في الدوري السعودي

بانتصاره على الفتح يوم أمس 5-2 في الدوري السعودي، عزز الهلال كونه "عقدة" أندية الإحساء في السنوات الأخيرة، إذ لم يخسر أمامهم في آخر 22 مباراة.

الهلال فاز في 18 مباراة على أندية الإحساء وتعادل في 4، وأمام الفتح تحديدًا عزز الفريق سجله الذهبي بالفوز في 13 مباراة من الـ16 الأخيرة، وقد تعادل في 3 مباريات ولم يخسر أبدًا.

وتُعد أندية الفتح وهجر والعدالة من أبرز الأندية التابعة لمنطقة الإحساء في السعودية.

حسن عبد القادر: الهلال هو الأحق بلقب الدوري السعودي

قال الناقد الرياضي حسن عبد القادر أن الهلال هو الفريق الأحق بالفوز بلقب الدوري السعودي، وذلك خلال تعليقه على الانتصار الكبير على الفتح مساء أمس.

عبد القادر قال في برنامج الديوانية "الهلال ورغم تعثره في الفترة السابقة إلا أنه يبقى الفريق الأكثر جاهزية والأفضل من حيث البدلاء في الدوري السعودي، ومازلت أراه الأجدر والأحق بالدوري عطفًا على ما رأيناه في الموسم حتى الآن، مازال هناك 9 مباريات وتلك ستعتمد على البدلاء إلى حد كبير وخبرة اللاعبين الكبار في المباريات الصعبة ورغبتهم في تحقيق الفوز".

علي المرشود: عبد الله الحمدان هو المهاجم السعودي الأفضل

أشاد الناقد الرياضي علي المرشود بمهاجم الهلال الجديد عبد الله الحمدان، مؤكدًا أن الحُكم عليه من مباراة واحدة أو مباراتين ظلم له.

وأضاف خلال برنامج الديوانية "الحمدان مهاجم ممتاز ويُمثل إضافة كبيرة للهلال، أسس جيدًا في الشباب والمنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، هو الأفضل حاليًا في السعودية".

#الديوانية

علي المرشود:

عبدالله الحمدان هو المهاجم السعودي الأفضل، والحكم عليه من مباراة واحدة "ظلم" له. pic.twitter.com/MwWfjQnIcG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 28, 2021

"ظهر بأداء أفضل أمام الفتح واستعاد جزءًا من مستواه مع الشباب، هو بحاجة للعب أساسيًا كثيرًا للانسجام مع الهلال، لأن اللعب للهلال مختلف عن الشباب، لديه إمكانيات فنية وجسدية ممتازة، والحُكم عليه من مباراة واحدة ظالم له، الهلال بحاجة له في الدوري ودوري أبطال آسيا وكذلك المنتخب في حاجة له".

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